Briti luure: Vene väed rajavad ümber Mariupoli tankitõkkeliini

Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatel on Vene väed asunud rajama tankitõkkeliini ümber okupeeritud Mariupoli linna. Sarnaseid kaitseliine on asutud rajama ka teistes Ukraina oblastites. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et Vene väed kannavad Donetski oblastis suuri kaotusi. Ukraina õhuvägi teatas, et riigi väed tulistasid Hersoni oblastis alla veel ühe Venemaa Su-25 hävituslennuki.

Oluline 8. novembril kell 16.25:

- Zelenski: Vene väed kannavad Donetski oblastis suuri kaotusi;

- USA: Venemaa jätkab sõja eskaleerimist;

- Zelenski kiitis uusi õhutõrjesüsteeme;

- Kiiev: Ukraina väed tulistasid riigi lõunaosas alla Venemaa Su-25 hävituslennuki;

- ISW: Prigožin suurendab Venemaal mõjuvõimu;

- Briti luure kinnitas, et Venemaa rajab kaitserajatisi ümber Mariupoli linna.

Arestovitš: Vene mobilisatsioon pikendab sõda 2-3 kuud

Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Oleksi Arestovitš väitis oma regulaarses rindeülevaates, et Venemaa mobilisatsioon pikendab Vene-Ukraina sõda 2-3 kuud, kuid ei taga Venemaale võitu sõjas.

Arestovitš tõi välja, et Ukraina vägede edenemine toimub veriselt. Eriti Vene õhudessantväed (VDV) võitlevad tugevalt vastu.

Arestovitši väitel on Vene väed väsinud ning veebruaris-märtsis võib tulla murdepunkt.

Iraani rakettide osas väidab Arestovitš, et Venemaa on neid tellinud ligikaudu 1000, kuid massilise raketirünnaku tegemiseks on Vene vägedele liiga vähe süsteeme nende välja tulistamiseks.

Ukraina väitel on Vene väed asunud Hersoni tsiviilisikuid rohkem kontrollima

Vene väed on asunud tsiviilisikuid Hersoni oblastis hoolikamalt kontrollima, teatasid Ukraina relvajõud. Kontrollide eesmärgiks on piirata oblastis ukrainlaste partisanitegevust.

Hersoni linnas olevat tsiviilriides Vene sõdurid asunud elama elumajadesse valmistudes tänavalahinguteks, vahendas CNN.

USA suursaadik ÜRO-s: USA toetab Ukrainat võiduni

Ameerika Ühendriikide suursaadik ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield kinnitas, et USA toetus Ukrainale on vankumatu ning jätkub kuniks riik võidab sõja Venemaa vastu, kinnitas diplomaat CNN-le.

Thomas-Greenfield kinnitas, et saavad toimuda ainult sellised läbirääkimised, mida juhib Ukraina. "Ukraina osas ei saa pidada läbirääkimisi ilma Ukrainata," kinnitas diplomaat.

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov teatas teisipäeval Twitteris, et läbirääkimiste eelduseks on Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine.

Samuti soovib Ukraina julgeolekutagatisi, mille hulka kuuluksid moodne õhukaitse, lennukid, tankid ja pikamaa raketid.

russia, negotiations. The main condition of the President ofis restoration ofterritorial integrity. Guarantee – modern air defense, aircraft, tanks, and long-range missiles. Strategy – proactive steps. missiles must be destroyed before launch in the air, on land and at sea. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 8, 2022

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak rõhutas, et Venemaa arusaam läbirääkimistest tähendab teada-tuntud ultimaatumeid, mis on Ukraina jaoks vastuvõetamatud.

A question to "peacekeepers": what do you mean by the word "negotiations"? Russian ultimatums are well-known: "we came with tanks, admit defeat and territories loss". This is unacceptable. So what to talk about? Or you just hide the word "surrender" behind the word "settlement"? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022

Venemaa teatel ei ole neil läbirääkimisteks eeltingimusi, vahendas Ria Novosti.

Samas ei mainita mida teha Ukraina pinnal asuvate Vene vägedega või mismoodi reageerida teistele küsimustele, mida Ukraina on seadnud läbirääkimiste eeltingimusteks.

Zelenski: Vene väed kannavad Donetski oblastis suuri kaotusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaa väed kannavad Donetski oblastis suuri kaotusi. Zelenski sõnul on Ukraina relvajõudude ees olev maapind täis Venemaa sõdurite laipu.

"Neid sureb iga päev sadade kaupa. Ukraina kaitsepositsioonide ees on maapind sõna otseses mõttes täis okupantide surnukehasid," ütles Zelenski.

USA: Venemaa jätkab sõja eskaleerimist

"Kui Venemaa tahaks pidada läbirääkimisi, siis lõpetab ta Ukraina tsiviilisikute ründamise ja tapmise. Kuid loomulikult teeb Kreml vastupidist. Ta jätkab selle sõja eskaleerimist, mitte ei anna signaali, et on valmis alustama läbirääkimisi," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

"Kui Venemaa tahab läbirääkimisi pidada, miks ta siis loobus ajutiselt Musta mere teravilja lepingust?" märkis Price.

Zelenski kiitis uusi õhutõrjesüsteeme

"Saime uued süsteemid, mis tugevdavad oluliselt meie õhutõrjet. Ukraina taevas pole muidugi sada protsenti kaitstud, kuid me liigume tasapisi selle eesmärgi poole," ütles Volodõmõr Zelenski.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas esmaspäeval, et Ukrainasse on jõudnud õhutõrjesüsteemid NASAMS ja Aspide.

Kiiev: Ukraina väed tulistasid riigi lõunaosas alla Venemaa Su-25 hävituslennuki

Ukraina õhuvägi teatas, et riigi väed tulistasid Hersoni oblastis alla veel ühe Venemaa Su-25 hävituslennuki.

ISW: Prigožin suurendab Venemaal mõjuvõimu

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et ärimees ning palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožin jätkab Venemaal ja okupeeritud Ukraina aladel mõjuvõimu suurendamist.

Prigožin kinnitas pühapäeval, et Wagner avab Kurski ja Belgorodi oblastites juhtimiskeskused, mis ei kuulu Venemaa relvajõudude koosseisu. ISW hindas juba varem, et Prigožin tahab tugevdada oma võimubaasi. Hiljuti kohtus ta ka Kurski oblasti ärimeestega. Samuti laimab ta järjepidevalt Peterburi kuberneri. Hiljuti avas Prigožin Peterburis Wagneri keskuse, mis võib viidata sellele, et Prigožin tahab linna ärimaastikul kanda kinnitada.

Ukraina sõdurid

ISW: sõjalised kaotused tekitavad Venemaal üha suuremat pahameelt

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa sõjalised kaotused tekitavad riigis üha suuremat pahameelt. Varem kritiseerisid sõjalisi ebaõnnestumisi marurahvuslased, kuid nüüd on üha vihasemad ka sõdurite pereliikmed.

"Sõdurite naised ja emad pöörduvad üha rohkem kohalike ametnike ja blogijate poole. See süvendab Venemaal sotsiaalseid probleeme veelgi," hindas ISW.

Briti luure kinnitas, et Venemaa rajab kaitserajatisi Mariupoli ümber

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitas teisipäeva hommikul, et Vene väed on asunud okupeeritud Mariupoli linna ümber rajama kaitsevööndit.

Kaitsevööndi rajamisel kasutakse püramiidseid betoonist tanktitõkkeid.

Tõenäoliselt on tankitõkkeid rajatud Mariupoli ja Nikolske küla vahele ning Põhja-Mariupolist Starõi Krõmi külani.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fECg067PQk



#StandWithUkraine pic.twitter.com/QiRcrykcmd — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 8, 2022

Britid toovad välja, et Mariupoli linn on oluline Vene maismasilla logistika tagamiseks. Sarnaseid tankitõketest kaitseliine on rajatud ka Zaporižžja ja Hersoni oblastites.

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin kinnitas 19. oktoobril, et Luhanski oblastis rajatakse kaitseliini.

Selline tegevus viitab Briti luure hinnangul Venemaa pingutustele olla valmis süvitsi kaitseks, et peatada tulevasi Ukraina vastupealetunge.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 710 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 77 170 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 2786 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 5654 (+24);

- lennukid 278 (+1);

- kopterid 260 (+0);

- suurtükisüsteemid 1791 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 391 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 203 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1476 (+4);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4216 (+17);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 159 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.