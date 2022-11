- Zelenski: Vene väed kannavad Donetski oblastis suuri kaotusi;

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaa väed kannavad Donetski oblastis suuri kaotusi. Zelenski sõnul on Ukraina relvajõudude ees olev maapind täis Venemaa sõdurite laipu. Ukraina õhuvägi teatas, et riigi väed tulistasid Hersoni oblastis alla veel ühe Venemaa Su-25 hävituslennuki.