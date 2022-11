Meedia: Iraan tahtis mõrvata kahte Briti ajakirjanikku

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Iraani võimud tahtsid mõrvata kahte Briti ajakirjanikku, kes töötasid Suurbritannias asuvas farsikeelses telejaamas.

Londoni politsei terrorismivastased ametnikud tuvastasid, et Suurbritannia territooriumil asuva kahe Briti kodaniku elu on ohus, teatas esmaspäeval telekanal Iran International.

Ajakirjanikud on nüüd võimude ööpäevaringse kaitse all, vahendas The Telegraph.

Lehe teatel märkasid Briti võimud eelmisel nädalal vaenulikku Iraani meeskonda. Scotland Yard keeldus kommenteerimast terrorismivastaseid operatsioone.

Iraani politsei vahi all suri hiljuti noor naine, kes väidetavalt rikkus islamiriigi rangeid riietumisreegleid. Iraanis hoogustuvad nüüd meeleavaldused, politsei kasutab meeleavaldajate peal vägivalda. Iran International avaldab kaadreid, kus Iraani politsei kasutab protestijate vastu vägivalda.

Eelmisel kuul hoiatas islamiriik, et telekanal maksab kaadrite edastamise eest karmi hinda.

"Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei tohi karistamatult välismaal tegutseda. Loodame, et Suurbritannia valitsus, teiste riikide valitsused ja muud organisatsioonid ühinevad meiega nende kohutavate ohtude hukkamõistmisel ja jätkavad meediavabaduse kaitsmist," teatas Iran International.