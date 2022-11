WSJ: vabariiklased võivad McConnelli juhtimisel senatis enamuse saada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA senati vabariiklaste juhi Mitch McConnelli kampaania komitee (Super Pac) kulutas vahevalimiste kampaania ajal sadu miljoneid dollareid. Vabariiklased võivad seetõttu McConnelli juhtimisel saavutada taas kontrolli senati üle.

Paljud McConnelli liitlased läksid hiljuti pensionile, mõned tema liitlased loobusid kandideerimast. Siiski on McConnelli meeskond heas seisus, kuna tema liitlaste kampaania on hästi rahastatud, vahendas The Wall Street Journal.

McConnellit kritiseerivad mitmed mõjuvõimsad vabariiklased, nende hulgas on ka endine president Donald Trump ja Florida senaator Rick Scott. McConnelli juhitud Pac on aga valimiskampaania jooksul kogunud umbes 380 miljonit dollarit.

McConnelli meeskond kulutas eriti aktiivselt nendes osariikides, kus valimisvõitlus on tasavägine.

Vabariiklaste kandidaadid vajasid McConnelli abi, kuna demokraadid suutsid koguda rohkem raha. USA ülemkohus otsustas juunis taganeda ajaloolisest Roe vs. Wade otsusest, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis. See suurendas rohujuuretasandil vasakpoolsete rahastajate toetust demokraatlikule parteile.

Georgia osariigis kogus demokraatide partei kandidaat 86 miljonit dollarit rohkem kui vabariiklaste kandidaat. Arizonas kogus demokraatide kandidaat Mark Kelly 70 miljonit dollarit rohkem kui vabariiklaste kandidaat Blake Masters, teatas The Wall Street Journal.

Sajast senaatorist osaleb vahevalimistel 35, praegu on mõlemal parteil 50 kohta.