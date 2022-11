Nestor "UV faktori" eelsaates: SEB prognoosib majanduskasvuks 0,3 protsenti

Mihkel Nestor ütles, et paljudele riikidele on järgmiseks aastaks prognoositud majanduslangust, nende hulgas näiteks Rootsile. Eesti majandus kasvab SEB prognoosi järgi tuleval aastal 0,3 protsenti.

"Kuna Eesti majandus siseneb sellesse kriisi väga heast positsioonist, siis mul oli julgust öelda, et äkki natuke kasvu tuleb," sõnas ta.

Inflatsiooniprognoos on Nestori sõnul 8,5 protsendi juures.

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel kommenteeris, et praeguse kõrge inflatsiooni tingimustes ei oleks isegi kaheprotsendiline majanduslangus dramaatiline.

Koppel ütles, et praegune majanduskriis ei ole nii hull nagu 2008.-2009. aasta oma.

"Ma olen mingitel kohtumistel, konverentsidel üritanud selgitada, et isegi kui järgmisel aastal on majanduslangus, ei tähenda see, et see on 2008.-2009. aasta. Sest inflatsioon on nii kõrge ja püsib kõrge ja see inflatsioon võetakse nominaalkasvust maha ja saadakse reaalkasv. See on auto, aga makk mängib, reisijad on ka, mootor töötab, sooja isegi puhub, lihtsalt sidur väga hästi ei lahuta. See pole nagu 2008-2009, kus tagurdati Türisalu pangalt alla ja oli plärts. See pole see olukord," kirjeldas ta.

Analüütikud ei pea ka Eesti tööturu olukorda praegu väga kehvaks. Nestor selgitas, et Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitluste järgi on kehvemas seisus praegu töötlev tööstus. Teenindussektoris soovivad ettevõtted töötajaid juurde palgata.

"Töötlev tööstus on ainus, kus on suurem masendus. Teised on nulli piiril. Ma laiapõhjalist probleemi täna Eesti tööturul ei näe. Tuletan meelde, et majandus on palju suurem kui töötlev tööstus. Meil on teenindussektor nii palju kasvanud, info- ja sidesektor on juba kümme protsenti Eesti kogu majandusest. Tegelikkuses me oleme täna väga palju paremas seisus kui kõikide eelmiste kriiside ajal oleme olnud," rääkis Nestor.