Kell 20 "UV faktor": pidu on läbi, majanduslangus kogub hoogu

"Kui see on kriis ja krahh, siis sellises kriisis ja krahhis ma tahaksingi elada," ütles klassikaks kujunenud tsitaadi toonane peaminister Andrus Ansip 2008. aasta veebruaris. 14 aastat hiljem oleme sarnases seisus. Energiahindade kõrge tase on ettevõtjad pannud aga täiesti uude seisu ning kodutarbija maadleb üldise hinnatõusu ja lisaks ka intressimäärade kasvuga.

Kui hästi on inimesed majanduslanguse tulekust tegelikult aru saanud? Kas energiapuudusest tingitud hinnakasvu saab maha suruda laenuintressidega? Mida teha ettevõtetega, kes enam kliente ei leia? Kuidas peaks riik ettevõtteid toetama?

Millised muutused meie majandust ees ootavad, arutavad täna nelja suurettevõtte juhid: Salvesti juht Triin Kõrgmaa, LHV Panga juht Kadri Kiisel, Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe ning Selveri juht Kristi Lomp.

Vaatajate arvamused ja küsimused on oodatud e-posti aadressil [email protected]