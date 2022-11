Valimised USA-s: demokraadid võitsid Pennsylvania senativalimised

Oluline 9. novembril kell 9.15:

- Florida kubernerivalimised võitis vabariiklane DeSantis;

- Demokraadid võitsid Massachusettsi ja Marylandi kubernerivalimised;

- Georgia ja Pennsylvania senati kohad pole veel selged;

- Texase osariigi kubernerivalimised võitis vabariiklane Greg Abbott;

- Demokraadid võitsid Michigani kubernerivalimised;

- Demokraadid võitsid California ja New Yorgi kubernerivalimised;

- Trumpi toetatud vabariiklane J.D. Vance võitis Ohio senativalimised;

- Uuring: Bideni toetus ameeriklaste seas on madal.

Florida kubernerivalimised võitis vabariiklane DeSantis

Uudisteagentuur AP kuulutas DeSantis võidu välja tund aega pärast valimisjaoskondade sulgemist. DeSantis edestas kindlalt demokraatide kandidaati Charlie Cristit.

Florida oli pikka aega kaalukeele-osariik, kuid viimaste valimiste jooksul on vabariiklased osariigis oma populaarsust suurendanud. Senaator Marco Rubio võitis teisipäevastel valimistel Florida osariigis uue ametiaja, vahendas Financial Times.

Mitmed analüütikud eeldavad, et DeSantis kandideerib 2024. aasta presidendivalimistel, vahendas Financial Times.

Florida kuberner Ron DeSantis Autor/allikas: SCANPIX/AP/Rebecca Blackwell

Demokraatide kandidaat Fetterman võitis Pennsylvania senativalimised

Demokraatide kandidaat John Fetterman võitis Pennsylvania senativalimised.

Demokraatidel õnnestus Pennsylvanias võita vabariiklaste käes olnud senatikoht.

"Ma ei oodanud, et muudame need punased piirkonnad siniseks, kuid tegime seda, mida pidime tegema," teatas Fetterman.

Pennsylvania kubernerivalimised võitis demokraatide kandidaat Josh Shapiro.

Georgias pole lõplikud tulemused veel teada. Demokraatide partei senaator Raphael Warnock taotleb seal tagasivalimist. Tema vastu kandideerib vabariiklane Herschel Walker. Praeguse seisuga on Warnock kogunud 49,36 protsenti häältest. Walkeri toetus on 48,58 protsenti. AP teatel on Warnockil ainult paar tuhat häält rohkem.

Vabariiklane Brian Kemp võitis Georgia kubernerivalimised

Georgia kuberner Brian Kemp, vabariiklane, alistas valimistel demokraatide kandidaadi Stacey Abramsi. Abrams kaotas Kempile ka 2018. aastal.

Kemp sattus rahvusvahelise tähelepanu alla pärast 2020. aasta presidendivalimisi. Ta keeldus vaidlustamast osariigi valimistulemusi, kuigi seda nõudis toonane president Trump. Biden võitis osariigis vähem kui 12 000 häälega.

Demokraadid võitsid Michigani kubernerivalimised

Demokraadist Michigani kuberner Gretchen Whitmer valiti tagasi kuberneriks. Ta alistas vabariiklaste kandidaadi Tudor Dixoni, vahendas CNN.

Whitmer sai 51,7 protsenti häältest, Dixon sai 46,6 protsenti häältest. Dixonit toetas valimistel USA endine president Donald Trump.

Whitmer toetab üleriigilist abordiõigust.

Trumpi toetatud vabariiklane J.D. Vance võitis Ohio senativalimised

Vance alistas demokraatide kandidaadi Tim Ryani.

Ryan tegi aktiivselt valimiskampaaniat. Suvel näitasid veel küsitlused, et Ryan võib valimised võita, vahendas Bloomberg.

Demokraadid võitsid California ja New Yorgi kubernerivalimised

Demokraatide partei kuberner Kathy Hochul teatas, et võitis New Yorgi osariigis valimised. Ta alistas vabariiklaste kandidaadi Lee Zeldini.

Hochuli võit on demokraatide jaoks kergendus, kuna viimased küsitluse näitasid, et Zeldin suurendab osariigis toetust. Kampaanias kritiseeris Zeldin teravalt kuritegevuse kasvamist New Yorgi osariigis, vahendas Financial Times.

Hochul sai kuberneriks eelmisel aastal. Tema eelkäija Andrew Cuomo lahkus kuberneri kohalt, sõltumatu juurdlus leidis, et Cuomo ahistas seksuaalselt mitut naist.

Demokraat Gavin Newsom võitis kindlalt California kubernerivalimised. Ta alistas vabariiklaste kandidaadi Brian Dahle.

Californias valiti kongressi tagasi ka Nancy Pelosi.

Demokraadid võitsid Massachusettsi ja Marylandi kubernerivalimised

Demokraat Maura Healey võitis Massachusettsi kubernerivalimised. Demokraat Wes Moore võitis Marylandi kubernerivalimised. Moore alistas Trumpi toetatud vabariiklaste kandidaadi Dan Coxi.

Texase osariigi kubernerivalimised võitis vabariiklane Greg Abbott

Abbott alistas valimistel oma demokraadist rivaali Beto O'Rourke'i ja saavutas kolmanda ametiaja, vahendas Financial Times.

Abbotti kampaania keskendus Texase majanduskasvule ja sisserändele. Abbott süüdistab piirikriisis Bideni administratsiooni.

Demokraadid jälgivad nüüd tähelepanelikult kongressivalimisi Lõuna-Texases, mis oli kunagi partei tugipunkt. Vabariiklased on aga latiinode seas populaarsust suurendanud.

Trumpi toetatud vabariiklane Ted Budd võitis Põhja-Carolina senativalimised

Budd alistas valimistel demokraatide kandidaadi Cheri Beasley.

Budd võitis vabariiklaste eelvalimistel endist Põhja-Carolina kuberneri Pat McCroryt.

Vasakpoolne demokraat Ocasio-Cortez valiti kongressi tagasi

Vasakpoolne demokraat Alexandria Ocasio-Cortez võitis valimised New Yorgi osariigis. Ta esindab Queensi ja Bronxi piirkonda. Georgia osariigis valiti kongressi tagasi parempoolne vabariiklane Marjorie Taylor Greene.

Uuring: Bideni toetus ameeriklaste seas on madal

Telekanali CNN uuringust selgub, et president Joe Bideni tegevust presidendina ei kiida heaks 54 protsenti ameeriklastest.

46 protsenti ameeriklastest leidis, et viimase kahe aasta jooksul on nende rahaline seis läinud halvemaks.