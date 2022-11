Venemaa viib Dnipro läänekaldalt väed välja

Venemaa teatas, et nende väed taanduvad Dnipro läänekaldalt jõe idakaldale Hersoni oblastis. Samal päeval teatasid Vene allikad kohaliku kollaborandi Kirill Stremoussovi hukkumisest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud. Zelenski sõnul kannavad Vene väed suuri kaotusi, kuid Moskva proovib endiselt vallutada kogu Donetski oblastit.

Oluline 9. novembril kell 18.31:

- Vene väed taanduvad Dnipro jõe idakaldale;

- Podoljak: Vene vägede taandumine Hersonist pole veel alus kõnelusteks Venemaaga;

- Hersoni oblasti kollaborant Stremoussovi hukkus kolmapäeval;

- Zelenski: Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu;

- Pentagon kinnitas, et kaks NASAMS-i õhutõrjesüsteemi jõudsid Ukrainasse;

- Briti luure hinnangul võib Kertši silla remont venida 2023. aasta sügiseni;

- ISW: Iraan tahab näidata, et suurendab Venemaaga koostööd;

- Ukraina: Vene väed jätkavad Hersonis rüüstamist;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit.

Surovikin: Vene väed taanduvad Dnipro idakaldale

Vene vägede ülemjuhataja Ukrainas Sergei Surovikin teatas kolmapäeval Vene televisiooni otseülekandes, et Vene väed lahkuvad Dnipro jõe läänekaldalt, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu oli Surovikini ettepanekuga päri, vahendas Ria Novosti.

Surovikin tunnistas, et Vene vägesid Hersonis oblastis Dnipro läänekaldal ei ole võimalik enam täiel määral varustada.

Vene võimude teatel on piirkonnast sundevakueeritud üle 115 000 inimese.

Sõjablogijad märkasid kolmapäeva päeval, et kohalikelt hoonetelt on kadunud Vene lipud, juhtis tähelepanu BBC venekeelne toimetus.

Dnipro läänekaldal asub ainus oblastikeskus, mille Venemaa oma veebruarikuise invasiooni käigus suutis vallutada - Hersoni linn.

Sotsiaalmeedias on kättesaadav ingliskeelse tõlkega videoklipp, milles Surovikin pakub välja vägede viimise Dnipro idakaldale ning Vene kaitseminister Sergei Šoigu oli ettepanekuga nõus.

Moment Surovikin and Shoygu admit defeat in the Kherson direction and announce the withdrawal of troops. pic.twitter.com/10UZgVuIcm — Dmitri (@wartranslated) November 9, 2022

Podoljak: Vene vägede taandumine Hersonist pole veel alus kõnelusteks Venemaaga

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas, et Hersoni või teiste oluliste Ukraina linnade vabastamine ei ole veel lähtepunktiks, mille najal saaks Ukraina pidada kõnelusi Venemaaga, vahendas BBC venekeelne toimetus.

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova teatas kolmapäeval, et Venemaa on avatud kõneluste pidamiseks Ukrainaga. "Me ei ole neist kunagi keeldunud. Oleme valmis neid [kõnelusi] läbi viima loomulikult, arvestades hetkel kujunevat reaalsust," kinnitas Zahharova.

Podoljaki hinnangul tahab Venemaa end jätkuvalt kinnistada alates 24. veebruarist okupeeritud Ukraina aladel, sh säilitada kontroll Zaporižžja tuumajaama, Põhja-Krimmi kanali ning Hersoni oblasti Dnepri läänekalda üle.

Podoljaki sõnul kasutaks Venemaa vaherahu ainult enda sõjaliste resursside täiendamiseks, et edaspidi proovida uut pealetungi.

Ka Ukraina president Zeleski on varem rõhutanud, et rahukõneluste eelduseks on Vene vägede lahkumine Ukraina territooriumilt.

Hersoni oblasti kollaborant Stremoussovi hukkus kolmapäeval

Vene Telegrami kanalites väideti, et Hersoni oblasti kollaborant Kirill Stremoussov hukkus Henišeski lähistel autoõnnetuses, vahendas Ukrainska Pravda.

Stremoussov oli Hersonis üks Vene okupatsiooniadministratsiooni osaline.

Mehe hukkumist kinnitas ka Vene uudisteagentuur Interfax. Piirkonna administratsioon kinnitas ajakirjanikele Stremoussovi hukkumist.

Kohalike allikate teatel toimus õnnetus Hersoni-Armjanski maanteel.

Iisraeli analüütik: 70 protsenti Vene Musta mere laevastikust ei suuda sõjategevuses osaleda

Iisraeli sõjaanalüütik ja endine Iisraeli relvajõudude ohvitser Yigal Levin hindas Radio NV-le, et 70 protsenti Vene Musta mere laevastikust ei suuda sõjategevuses osaleda.

Levin täpsustas, et see ei tähenda, et laevad oleksid kõik uppunud, vaid nad ei suuda ellu viia pealetungioperatsioone.

Ühendkuningriik tarbib Ukrainale 25 000 talvevormi

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak teatas kolmapäeval, et riik saadab Ukrainale 12 000 talvist magamiskotti ning 150 küttega telki.

Lisaks peaks Ühendkuningriik tarnima Ukrainale 25 000 talvevormi detsembri keskpaigaks.

Vene väed õhivad Dnepri läänekaldal sildu

Kohaliku Ukraina meedia teatel on Vene väed enda tagalas õhku lasknud Darõivi, Tõagini ning Novovasilivi sillad.

Vene Telegrami-kanalites väidetakse, et sillad lasti õhku Ukraina vastupealetungi aeglustamiseks, vahendas Ukrainska Pravda.

Darõivi sild läheb üle Inhuletsi jõe ja paikneb E58 maanteel samanimelise küla lähistel. Sild ühendab Hersoni ja Berlislavi piirkondi.

Allikate kinnitusel ei ole Ukraina valmis pidama praegu rahukõnelusi

Ukraina valitsusele lähedal seisvad allikad kinnitasid Ukrainska Pravdale, et Ukraina ei ole praegu valmis pidama rahukõnelusi Venemaaga. Siiski olevat Ukraina lääneriikidest partnerit palunud Ukrainal mitte nii kategooriliselt kõnelusi avalikus kõnepruugis välistada, "selleks, et eurooplased saaksid rahulikumalt elada."

Allikate kinnitusel ei survesta Ukraina lääneriikidest partnerid Ukraina läbirääkimistele.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Zelenski: Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud. Zelenski sõnul kannavad Vene väed suuri kaotusi, kuid Moskva proovib endiselt vallutada kogu Donetski oblastit.

"Olukord on keeruline kogu rindel. Mõnes piirkonnas jätkuvad ägedad lahingud, eriti raske on olukord Donetski oblastis. Me ei anna seal oma territooriumist mitte ühtegi sentimeetrit ära. Ma tänan kõiki kangelasi, kes Donetski oblastit kaitsevad," ütles Zelenski.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et teisipäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 55 Vene sõdurit, hävitati neli tanki, üheksa sõjamasinat ning kaks laskemoonaladu.

Luhanski oblasti juht: Vene väed kardavad hoida laskemoona ladudes

"Vene väed kardavad hoida laskemoona Ukraina rünnakute tõttu ladudes. Nad hoiavad laskemoona veoautodes. Öösiti laadivad nad laskemoona neilt veoautodelt väiksematesse sõidukitesse ja toimetavad selle siis rindejoonele," ütles Luhanski oblasti juht Serhi Haidai.

Pentagon kinnitas, et kaks NASAMS-i õhutõrjesüsteemi jõudsid Ukrainasse

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder ütles, et Ukraina relvajõud on läbinud koolituse ja suudavad neid süsteeme kasutada, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Vene väed jätkavad Hersonis rüüstamist

"7. novembril sõitis Kahhovka lähedal veoautode kolonn. Autod olid täis kodutehnikat ja ehitusmaterjale. Vene väed demonteerisid ka telemaste ja viisid minema nende tehnikat," teatas Ukraina peastaap.

London: Venemaa jätkab Kertši silla parandamist, remonditööd võivad lõppeda järgmise aasta septembris

Venemaa jätkab Krimmi silla parandamist, kuid tõenäoliselt saab sild täielikult korda järgmise aasta sügisel. Parandustööd võivad maanteeliikluses põhjustada häireid kuni 2023. aasta märtsini. Kahjustatud raudteesilla parandamine võib kesta kuni 2023. aasta septembrini, teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FT7t3N6kyr



#StandWithUkraine pic.twitter.com/0qMw4Erx9t — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 9, 2022

ISW: Iraan tahab näidata, et suurendab Venemaaga koostööd

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrušev sõitis teisipäeval Iraani. Patrušev arutab tõenäoliselt Iraanis toodetud ballistiliste rakettide tarnimist Venemaale. Patruševi visiidist teatas Iraan.

ISW hindab, et Iraan tahab näidata, et kõrge Venemaa ametnik pöördus abi saamiseks islamiriigi poole. Moskva teeb Lähis-idas aeg-ajalt koostööd ka Iraani vastastega, nagu Iisrael ja Saudi Araabia.

USA lubas Ukrainale vankumatut toetust sõltumata valimistulemustest

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on veendunud, et USA toetus Ukrainale püsib vankumatu sõltumata teisipäevaste vahevalimiste tulemustest, ütles USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia asjade abiminister Karen Donfried ajakirjanikele.

"Meil on kõlanud kongressis teistsuguste vaadetega hääli, kuid kongress esindab väga paljusid arvamusi ja minu hinnangul me oleme näinud, et suur enamik kongressi liikmetest – vabariiklased ja demokraadid – on väljendanud selgesõnaliselt meie püsivat toetust Ukrainale," rääkis Donfried.

Donfriedi sõnul usub ta, et Euroopa Liit on pühendunud Ukraina majanduslikule toetamisele.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 77 950 (võrdlus eelmise päevaga +780);

- tankid 2801 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 5666 (+12);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 260 (+0);

- suurtükisüsteemid 1802 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 205 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 1483 (+7);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4227 (+11);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 159 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.