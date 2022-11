Oluline 9. novembril kell 6.30:

- Zelenski: Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu;

- Pentagon kinnitas, et kaks NASAMS-i õhutõrjesüsteemi jõudsid Ukrainasse;

- Ukraina: Vene väed jätkavad Hersonis rüüstamist.

Zelenski: Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Donetski oblastis jätkuvad ägedad lahingud. Zelenski sõnul kannavad Vene väed suuri kaotusi, kuid Moskva proovib endiselt vallutada kogu Donetski oblastit.

"Olukord on keeruline kogu rindel. Mõnes piirkonnas jätkuvad ägedad lahingud, eriti raske on olukord Donetski oblastis. Me ei anna seal oma territooriumist mitte ühtegi sentimeetrit ära. Ma tänan kõiki kangelasi, kes Donetski oblastit kaitsevad," ütles Zelenski.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et teisipäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 55 sõdurit, hävitati neli tank, üheksa sõjamasinat ja kaks laskemoonaladu.

Pentagon kinnitas, et kaks NASAMS-i õhutõrjesüsteemi jõudsid Ukrainasse

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder ütles, et Ukraina relvajõud on läbinud koolituse ja suudavad neid süsteeme kasutada, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Vene väed jätkavad Hersonis rüüstamist

"7. novembril sõitis Kahhovka lähedal veoautode kolonn. Autod olid täis kodutehnikat ja ehitusmaterjale. Vene väed demonteerisid ka telemaste ja viisid minema nende tehnikat," teatas Ukraina peastaap.

USA lubas Ukrainale vankumatut toetust sõltumata valimistulemustest

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on veendunud, et USA toetus Ukrainale püsib vankumatu sõltumata teisipäevaste vahevalimiste tulemustest, ütles USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia asjade abiminister Karen Donfried ajakirjanikele.

"Meil on kõlanud kongressis teistsuguste vaadetega hääli, kuid kongress esindab väga paljusid arvamusi ja minu hinnangul me oleme näinud, et suur enamik kongressi liikmetest – vabariiklased ja demokraadid – on väljendanud selgesõnaliselt meie püsivat toetust Ukrainale," rääkis Donfried.

Donfriedi sõnul usub ta, et Euroopa Liit on pühendunud Ukraina majanduslikule toetamisele.