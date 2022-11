Otse reedel kell 9: lõimumiskonverents "Kokku või lahku: kesktee otsingul"

Konverentsil esinevad eksperdid, teadlased, poliitikakujundajad ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad Soomest, Suurbritanniast, Saksamaalt, Hollandist, Belgiast, Iirimaalt ja Eestist. Konverents lõppeb reedel Eesti poliitikute väitlusega, kus käsitletakse aktuaalseid riigisiseseid lõimumisteemasid.

Konverentsi programm

Neljapäev



9-9.30 Konverentsi avamine, avasõnad

9.30-10.30 Kairat Abdrakhmanov (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni rahvusvähemuste ülemvolinik) "OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku Ljubljana suunised mitmekesiste ühiskondade integreerimise kohta: praktiline viide integratsioonipoliitika jaoks"

10.30-12.30 Ettekanded ja paneelarutelu segregatsiooni teemal. Moderaator – Venla Bernelius (Helsingi Ülikool)

Judit Kende (Université Libre de Bruxelles, Belgia) "Vähene ksenofoobia vaatamata sisserändajate suurele osakaalule? Üleskutse kaasava integratsioonipoliitika kehtestamiseks"

Patrick Kotzur (Durhami Ülikool, Suurbritannia) "Rühmadevaheline kontakt pagulastega kujundab kuritegevuse ees tuntavat sotsiaalset hirmu"

James Laurence (Majanduslike ja Sotsiaaluuringute Instituut ja Dublini Trinity Kolledž, Iirimaa) "Koos ja lahus: eelarvamuste ja sotsiaalse ühtekuuluvuse dünaamika etnilise mitmekesisuse ja elukohapõhise segregatsiooni ristumiskohas"

Karin Torpan (Tartu Ülikool ja Turu ülikool) "Hiljuti saabunud sisserändajate elukoha liikuvus: millised on madala sissetulekuga linnaosadest ja üürisektorist väljumise strateegiad?"

12.30-13.30 Paus

13.30-15.30 Ettekanded ja paneelarutelu teemal "Segregatsioon hariduses". Moderaator – Margarita Källo (Tallinna Eesti keele maja)

Hanno Kruse (Bonni Ülikool, Saksamaa) "Etniline eraldatus keskkoolides – miks see on nii püsiv ja mida me saame selle vastu ette võtta?"

Venla Bernelius (Helsingi Ülikool, Soome) "Elada koos, kuid õppida lahus? Erineva sotsiaalse taustaga naabruskonnad, segregatsioon koolides ja elukohavahetused Soome linnades"

Laura Kirss (Tartu Ülikool ning haridus- ja teadusministeerium, Eesti) "Segregatsioon hariduses ja õppetunnid, mida pidada silmas Ukraina õpilaste hariduskorralduses"

Natalja Mjalitsina (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) "Räägu (Ukraina laste) kooli kogemus – räägime väärtustest"

15.30-16.00 Paus

16-16.30 Artemisia Nikolaidou (Julgeoleku uuringute keskus (KEMEA), Kreeka) "Uurimistöö kolmandate riikide kodanikele suunatud vastuvõtmise ja lõimimise teenuste kohta ELis – projekt "WELCOME"

Reede

9-10.30 Ettekanded ja paneelarutelu diasporaa teemal. Moderaator – Anne-Ly Reimaa (kultuuriministeerium)

Richard Gale (Cardiffi ülikool, Suurbritannia) "Paindumatu järjepidevus: Ühendkuningriigi etnilis-usuline segregatsioon ja ruumiline transformatsioon kriitilise rassiteooria vaatenurgast"

Keit Spiegel (välisministeerium) "Eestlased välismaal on Eesti ühiskonna osa"

Andrii Rybas (tööinspektsioon) "Välismaalase töö Eestis. Teooria ja isiklik kogemus"

10.30-11.00 Paus

11-12.40 Ettekanded ja paneelarutelu. Moderaator – Anna Pihl (ERR-i saatejuht ja ajakirjanik)

Gemma Catney (Belfasti Ülikool, Suurbritannia) "Integreeritud leibkonnad, integreeritud naabruskonnad? Inglismaal muutuvad erinevate etniliste päritoludega leibkonnad ja naabruskonnad"

Kati Kadarik (Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR) "Igapäevased liikuvusmustrid: Ebavõrdsuste ja segregatsiooni vähendamine või taastekitamine?"

Anto Aasa (Tartu Ülikool) "Igapäevaste liikumis- ja paiknemismustrite erinevused Kalamaja ja Priisle elanike näitel"

12.40-13.30 Paus

13.30–15 Eesti poliitikute väitlus. Moderaator Jüri Nikolajev (ERR-i ajakirjanik)