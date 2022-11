Reformierakond otsib toetust Vene kodanikelt valimisõiguse peatamiseks

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles septembrikuus, et praeguses valitsuskoalitsioonis ei ole kokkulepet, et minna edasi plaaniga võtta Eestis elavatelt Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõigus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. "Ja selle parlamendi koosseisu ajal, selles koalitsioonis me ei lähe selle otsusega kuidagi edasi. Parlament muidugi menetleb neid teemasid ja kindlasti valimistel see teema ka tuleb," ütles Kallas siis.

Riigikogu menetluses on juba Isamaa eelnõu, mis võtaks valimisõiguse kõigilt kolmandate riikide kodanikelt, nüüd on Reformierakonna fraktsioonis valminud eelnõu, millega võetaks valimisõigus vaid Vene kodanikelt ja ajutiselt.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et nende analüüs näitab, et praegu menetluses olev Isamaa eelnõu ei oleks mõistlik ning ka juriidiliselt vajaks see ilmselt põhiseaduse muutmist.

"Seetõttu koostasime eelnõu, mis peataks valimisõiguse ajutiselt ning ainult agressioonisõda pidavate riikide kodanike puhul. Leiame, et see on teema, mille üle võiks avalikult ja koalitsioonipartneritega arutada ning otsida võimalusi koos see seadusena vastu võtta," sõnas Võrklaev.

Võrklaev ütles kolmapäeva õhtul, et on eelnõu koos seletuskirjaga koalitsioonipartneritele saatnud ja lühikese tutvustuse teinud: "Oleme kokku leppinud, et pärast esmast tutvumist arutame seda omavahel."

Läänemets: see on valimiskampaania

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et luges Reformierakonna eelnõust esmalt Eesti Ekspressist.

"Ma arvan, et see on valimiskampaania selline algatus, et püütakse saada Isamaalt hääli endale," ütles Läänemets.

Võrklaeva sõnul tulebki valijatele teada anda, mille eest seistakse, ent konkreetse eelnõuga tuli Reformierakond välja selleks, et vähendada julgeolekuohtu.

"Et vähendada ohtu Eesti sisemisele ja välisele rahule, milleks meie vabariik meie põhiseaduse preambula järgi on ellu kutsutud. Seega loodame, et õnnestub jõuda kokkuleppele selles, kuidas need inimesed, kes käivad Vene föderatsiooni saatkonnas valimas Putinit, ei saaks Eesti kohalikel valimistel kaasa rääkida, et me ei saaks kohalikke volikogusid, kes on lojaalsed, mõnele teisele riigile. Aga kui seda kokkulepet ei saavutata, oleme valmis mõttele ka valimistel mandaati küsima," rääkis Võrklaev.

Läänemets näeb aga julgeolekuohtu just Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmises.

"Peamine probleem sellel [Reformierakonna] eelnõul on see, et seal on julgeolekuanalüüs puudu, nagu oli ka Isamaa eelnõul. Ma olen sellele kogu aeg viidanud, et vaadates neid ohuhinnanguid, mida kaitsepolitsei teeb ja kõik teised, et mis saab siis selles olukorras, kus meil tekivad Ida-Virumaale linnad, kus kas pooled elanikud või kaks kolmandikku elanikest ei saa enam hääletada. Kuidas nad hakkavad oma meelsust väljendama? Sellele täna vastust ei ole. See tegelikult on suur julgeolekuoht," rääkis Läänemets.

"See, mille on pakkunud praegu välja Reformierakond, on Isamaa pakutust veel rohkem põhiseadusega vastuolus. See koalitsioon sellega kindlasti ei tegele, ükspuha, milliseid algatusi Reformierakond või Isamaa võivad teha," sõnas Läänemets.

Seeder: Reformierakonna algatus kannab Isamaa eelnõuga ühte eesmärki

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rõõmustas, et Reformierakond on valmis kaasa tulema Isamaa juba menetluses oleva eelnõuga. Seedri sõnul oleks reformierakondlastel oma ideed kõige kiiremini võimalik realiseerida Isamaa eelnõule tehtavate muudatusettepanekute kaudu.

"Me oleme valmis erinevateks lahendusteks ja konstruktiivselt seda menetlema. Kui kellelgi on soov seda eelnõu muuta, siis me oleme valmis. Oluline on eesmärk. Praegu tundub, et et meie eelnõu ja Reformierakonna seni veel teadmata eelnõu, aga algatus kannavad ilmselt ühte eesmärki ja selle üle on mul hea meel," lausus Seeder, kes luges eelnõu kohta samuti lehest.

"Nüüd on küsimus, kas Reformierakond on valmis ka sellega lõpuni minema. Seni on nad öelnud, et kui sotsiaaldemokraadid koalitsioonis ei ole valmis Vene kodanikelt hääletusõigust ära võtma, siis nad ei ole valmis otsima ka laiapõhjalist toetust riigikogus laiemalt. Sel juhul sellest Reformierakonna algatusest seadust ei pruugi saada," rääkis Seeder.

Seeder ütles, et Vene kodanikelt KOV-valimistel hääleõiguse võtmine tugevdaks Eesti julgeolekut. "Selles olen ma täiesti sügavalt veendunud, et riigi, kellega me oleme sisuliselt sõjas ja kelle on parlament tunnistanud terroristlikuks, kodanikel on Eestis valimisõigus kohalikel valimistel ja ka läbi valijameeste saavad nad kaasa rääkida ka riigipea valimistel ja et sellise õiguse olemasolu nende inimeste puhul on kindlasti ohuks Eesti riigile," rääkis Seeder.

Seedri sõnul on Isamaa valmis ka põhiseadust muutma selleks, et vastav eelnõu seadusena vastu võetaks ja ei oleks põhiseadusega vastuolus.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles septembrikuus, et kui riigikogu peaks võtma Eestis alaliselt elavatelt kolmandate riikide kodanikelt Isamaa koostatud eelnõus kavandatud kujul ja põhjendustega hääleõiguse kohalikel valimistel, algatab Madise suure tõenäosusega põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse riigikogus ja vajadusel riigikohtus.