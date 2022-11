Põhjarannik: Kohtla-Järve uueks linnapeaks võib saada Virve Linder

Kohtla-Järve uueks linnapeaks võib saada Virve Linder, kes töötab praegu Viru vangla projektijuhina ning on laiemat tähelepanu pälvinud Ida-Virumaa haridusgalade korraldamise ja riigiametnike klubi eestvedamisega.

Tartu kõrgema kunstikooli Pallas lõpetanud ja varem mitmetes Kohtla-Järve koolides õpetajana töötanud 37-aastane Linder kinnitas Põhjarannikule, et tema poole on linnapeaks kandideerimise ettepanekuga pöördutud ning ta on andnud oma nõusoleku.

Samas märkis ta, et koalitsiooniläbirääkimiste praeguses seisus on kõik veel lahtine ning väärilisi kandidaate nii linnapea kui teiste ametikohtade täitmiseks võivad esitada kõik osapooled.

Virve Linderi peaks üks loodava koalitsiooni osapooltest, valimisliit Restrart Kohtla-Järve esitama linnapeakandidaadiks neljapäeva õhtul toimuval osapoolte kohtumisel. Kohtla-Järve loodava uue võimuliidu volikogu esimeheks saab sotsiaaldemokraat ja riigikogu liige Eduard Odinets.