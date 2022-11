Iisrael ründas teisipäeva öösel Süürias eeldatavat Iraani relvasaadetist

Iisraeli õhulöögi osaliseks sai Ida-Süürias sõidukite konvoi, mis transportis tõenäoliselt Iraani relvi läbi Iraagi.

Rünnaku asjaolusid kinnitasid The Wall Street Journalile asjaga kursis olevad isikud kolmapäeval.

Rünnak toimus teisipäeva õhtul Abu Kamali piirilinna lähistel, mida on tihti kasutatud Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe relvasaadetiste vahepunktina.

Rünnakus hävis mitmeid sõidukeid ning sai surma vähemalt 10 inimest, sh teadmata hulk Iraani kodanikke.

Iraagi ametiisikute kinnitusel tarnis konvoi seaduslikult kütust, mille Iraan oli saatnud Liibanonile. Asjaga kursis olnud isikute sõnul tarnisid osad konvois olnud sõidukid peale kütuse ka laskemoona ning rakette.

Iisraeli relvajõud keeldusid kommentaaridest.

Iisrael on korduvalt rünnanud oma õhuväega mitmeid Iraaniga seotud sihtmärke Süürias.

Õhurünnakute eesmärgiks on takistada relvasaadetiste kohalejõudmist Liibanoni mässulistele ning Liibanonis tegutsevale terroristlikule organisatsioonile Hezbollah.

Samuti soovib Iisrael takistada Iraaniga seotud võitlejate relvastamist Süürias Iraani relvastusega. Iisrael on harva Süürias tehtud rünnakuid omaks võtnud.

USA relvajõudude esindaja kinnitas, et nemad polnud rünnakuga seotud. The Wall Street Journal meenutab, et Iisrael on salaja mitmeid oma õhulööke Süürias USA-ga koordineerinud.

Õhukampaania suuremaks eesmärgiks on nõrgestada Teherani võimekust ohustada Iisraeli riiki sõjaliselt.