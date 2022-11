Ilm püsib sombune

Neljapäev toob kohati hoovihma, temperatuur on päeval kümne kraadi juures.

Neljapäeva öö on enamasti pilvine, paiguti sajab vihma ja võib tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, enne keskööd Liivi lahe ääres puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi.

Hommik on pilvine, kohati sajab vihma ja võib olla udu. Puhub edelatuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Edela- ja läänetuulel on kiirust 4 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi.

Reedeks tõstab uus madalrõhkkond edelatuule tormiseks ja laupäev jätkub tugeva lääne-loodetuulega. Tihe sadu Eestisse aga ei ulatu, vaid mõni koht saab lühiajalise vihmasabina. Õhk on soe – öised miinimumid veidi alla 10, päevad aga üle 10 kraadi piiri.

Pühapäeval pääseb võimule kõrgrõhkkond ja muudab taeva selgemaks ja ilma heledaks. Temperatuur suundub langusesse, aga püsib veel üle 0 kraadi. Esmaspäeva öö on juba kargem.