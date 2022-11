Kindral Milley: Venemaa on kaotanud üle 100 000 sõduri sõjas Ukrainaga

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley hindas, et Vene väed on Ukrainas kaotanud üle 100 000 sõduri. Milley sõnul on Ukraina väed kaotanud samas suurusjärgus sõdureid ning 40 000 tsiviilisikut. Kindrali hinnangul on Dnipro läänekaldale alles jäänud 20 000 kuni 30 000 Vene sõdurit. Ukraina väed vabastasid kolmapäeval Hersoni oblasti põhjaosas kaks küla.

Oluline 10. novembril kell 6.07:

- Milley: Venemaa on kaotanud üle 100 000 sõduri; Ukraina samas suurusjärgus;

- Ukraina väed vabastasid Hersoni oblasti põhjaosas kaks küla;

- Zelenski: Hersoni vabastamine on Ukraina pingutuste tagajärg, mitte Vene kink.

Milley: Venemaa on kaotanud üle 100 000 sõduri; Ukraina samas suurusjärgus

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley hindas, et Vene väed on Ukrainas kaotanud üle 100 000 sõduri. Kaotuste hulka arvestatakse nii hukkunuid kui ka viga saanuid.

Milley hinnangul on Ukraina väed sarnases suurusjärgus sõdureid kaotanud.

Kui Milley käest küsiti võimalike rahukõneluste kohta tõi kindral paralleeli esimese maailmasõjaga: "Kui on võimalus kõnelusteks, kui rahu saab saavutada... tuleb sellest võimalusest kinni haarata," ütles Milley aruteluühingule the Economic Club of New York.

Kindrali sõnul tähendas Esimeses maailmasõjas vaenupoolte soovimatus pidada kõnelusi kannatusi miljonitele inimestele.

Venemaa teatas kolmapäeval, et viib oma väed Dnipro läänekaldalt idakaldale.

Osade analüütikute hinnangul võimaldab see Ukrainal pidada Venemaaga jõupositsioonile kõnelusi, kuid on ka teisi, kes hoiatavad Venemaa taasrelvastumise eest võimalike kõneluste käigus.

Kindral Milley hinnangul kulub Vene vägedel vähemalt päevi, kui mitte nädalaid oma vägede äratoomiseks Dnipro jõe läänekaldalt. Milley sõnul on Venemaal tõenäoliselt Dnipro läänekaldal 20 000 kuni 30 000 sõdurit.

Milley rõhutas, et sõda Venemaa ja Ukraina vahel on teinud 15 kuni 30 miljonist ukrainlasest põgenikud.

Lahingute käigus on tõenäoliselt hukkunud kuni 40 000 Ukraina tsiviilisikut.

Ukraina väed vabastasid Hersoni oblasti põhjaosas kaks küla

Sotsiaalmeedias ringlevad videod, milles on näha Ukraina sõdureid Pradõvnes ja Kalõnivskes. Pradõvne asub Hersoni linnast 45 kilomeetrit lääne pool ja Kalõnivske on linnast 70 kilomeetri kaugusel.

Kolmapäeval tulid teated, et Ukraina väed on sisenenud strateegiliselt olulisse Snihurivka linna Mõkolajivi oblastis, mis on Hersoni oblasti piiril.

Zelenski: Hersoni vabastamine on Ukraina pingutuste tagajärg, mitte Vene kink

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et vastase väed ei lahku niisama – selle tingis Ukraina tugevus.

"Vaenlane ei too meile kinke ega tee hea tahte avaldusi. Me võitleme end oma eesmärkideni. Kui sa võitled, siis peab mõistma, et igal sammul on vaenlase vastuseis ning alati meie poole kangelaste kaotused," rõhutas Zelenski.

Ukraina president rõhutas eraldiseisvalt Moskvale, et Kahhovka hüdroelektrijaama reservuaari tammi õhku laskmine ei oleks sõdimine ainult Ukrainaga, vaid sedasi kuulutatakse sõda tervele maailmale.

Zelenski sõnul arutati kolmapäeva hommikul Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga strateegilist olukorda eri rindelõikudel. Zelenski sõnul oli erilises fookuses lahingud riigi idaosas, Donbassis.

Ukraina presidendi hinnangul on suurim vastasseis Vene vägedega praegu Donetski oblastis.

Zelenski kinnitas, et riigis toimuvad plaanitud elektrikatkestused 15 piirkonnas ja Kiievi linnas.

Holland kavatseb Euroopa Liidu raames õpetada Ukraina sõdureid

Madalamaade uudistes teatati, et riik kavatseb saata Euroopa Liidu väljaõppemissiooni raames 50 kuni 100 sõjalist instruktorit Ukraina sõdurite välja õpetamiseks.

Lisaks on praegu eraldi Ühendkuningriigis Ukraina sõdureid välja õpetamas 90 Hollandi sõdurit.

Hollandi instruktorid keskenduvad katastroofimeditsiini õpetamisele lahingolukorras, lõhkeainete ohutule eemaldamisele ning taktikalisele ning tehnilisele relvaväljaõppele.

Samuti õpetavad hollandlased Ukraina ohvitsere pataljoni ning brigaadi tasemel.

Euroopa Liidu väljaõppemissioon toimub suuresti Saksamaal ja Poolas. Missiooni algusaeg pole veel selge.

Euroopa Liit lõi Ukraina sõjalise abistamise missiooni 17. oktoobril käesoleval aastal, et pakkuda Ukraina sõduritele individuaalset, kollektiivset ning eriväljaõpet.

Majandusblokk on võtnud eesmärgiks õpetada sõjalisi oskuseid 15 000 ukrainlasele.