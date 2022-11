Moldova palub EL-lt 450 miljonit eurot kartes gaasitarnete katkemist

Moldova valitsus kardab, et Venemaa peatab gaasitarned riiki püüdes sedasi Moldova läänemeelset valitsust destabiliseerida. Gazprom on juba vähendanud gaasitarneid Moldovale 30 protsenti. Samuti on katkenud elektritarned Ukrainast ja separatistlikust Transnistriast.

Moldova peaminister Natalia Gavrilita kavatseb Euroopa Liidult paluda 450 miljoni eest majanduslikku abi kuna Moldova valitsuse hinnangul on väga tõenäoline, et Vene riiklik ettevõte Gazprom peatab Moldovale sel talvel gaasi tarned.

Gavrilita palve erakorralise rahastamise saamiseks tuleneb Venemaa välispoliitilisest lähenemisest, mille raames riigi energiatarneid kasutatakse majandusliku relvana riikide vastu, keda Venemaa püüab mõjutada.

Moldova on üks Euroopa vaesemaid riike ning Vene president Vladimir Putin on huvitatud Moldova läänemeelse valitsuse õõnestamisest.

Gavrilita kinnitas intervjuus Politicole, et halvim stsenaarium oleks täielik gaasitarnete katkemine, mis tekitaks omakorda riigis kriisi, kuna Moldova peaks valima kas tagada gaas tarbijatele kuna riik ei suuda kalli gaasi eest maksta.

Moldovas elab 2,5 miljonit inimest ning see asub Ukraina ja Rumeenia vahel. Riigis on alates Venemaa täieulatuslikust invasioonist veebruaris olnud tõsine energiakriis, mille raames on elektri hind 10-kordistunud.

Moskva ja Moldova Chisinaus asuva valitsuse vahel on suhted pingestunud alates 2021. aastast, mil riigis tuli võimule läänemeelne valitsus.

Kahe riigi suhted jõudsid madalseisu kui Moldova Venemaa kallaletungi Ukrainale tugevalt hukka mõistis.

Eelmisel kuul piiras Vene gaasimonopol Gazprom tarneid Moldovale 30 protsendi võrra ning ähvardas etteteatamata hetkel tarned katkestada. Kriitikute sõnul on tegu väljapressimisega.

Gavrilita hoiatas, et gaasi tarned võivad novembri jooksul langeda veelgi, olles vaid pool varasemast tasemest.

Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et Ukraina lõpetas Vene elektritaristu rünnakute tõttu elektri ekspordi Moldovale. See tagas varem 90 protsenti riigi elektrist.

Eelmisel nädalal lõpetas elektri tarned Moldovale separatistlik Transnistria piirkond, mis tagas varem 2/3 Moldova elektrist.

Tekkinud olukorra tõttu on Moldova olnud sunnitud ostma elektrit Euroopa elektriturult, mis on neli korda kallim kui senine elekter.

Moldova peaminister Natalia Gavrilita kinnitas Politicole, et tekkinud olukorra tõttu on riik sunnitud novembri lõpus tippkohtumisel paluma Euroopa Liidult 450 miljonit eurot toetust.

Moldova on juba varem saanud Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt valuutafondilt ning Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupangalt kokku 400 miljonit toetusi.

Riigi sisepoliitilise olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et Moldova opositsioonierakonnad omavad sidemeid Moskvaga, kes on neid väidetavalt rahastanud, vahendas The Washington Post.

Moldovale anti juuni Euroopa Liidu poolt Euroopa Liidu kandidaatstaatus.