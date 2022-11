Ratzinger peab kohtus andma kinnimätsimise süüdistuste kohta selgitusi

Anonüümseks jäänud mehe sõnul väärkohtles teda 12-aastaselt tollase katoliku kiriku preester Peter Hullermann.

Hullermann oli preester Saksamaal, kel lubati jätkata preestriametis, kuigi kirikuisad, sh Joseph Ratzinger, teadsid kuidas mees on võtnud sihiks alaealised.

Endine paavst Benedictus võib kohtule vastata kirjalikult ning ei pruugi tulla füüsiliselt tunnistajapunkti, kuna ta asub Vatikanis, mis on suveräänne teokraatlik riik, kes ei ole sunnitud oma kodanikke välja andma.

Kohtuasi on avalikkuse ette jõudnud hoolimata asjaolust, et endine paavst on püüdnud aastaid hoida madalat profiili.

Alates 2013. aastast, mil Benedictus XVI paavstiametist loobus, on mees tegelenud põhiliselt palvustega Vatikani aedades asuvas majas.

Süüdistuste keskmes on periood aastast 1977 kuni aastani 1982, mil Ratzinger oli Müncheni ja Freisingi peapiiskop. Ratzinger valiti paavstiks aastal 2005.

Ühe Saksa advokaadibüroo teatel lubas Joseph Ratzinger Hullermannil kirikukogudust vahetada, kuigi tema vastu oli esitatud süüdistus 11-aastase poisi väärkohtlemises.

Süüdistuste keskmes on 1980. aastal toimunud peapiiskopkonna koosolek, kus Hullermanni juhtumit käsitleti.

Ratzinger on varem väitnud, et ta ei olnud koosolekul kohal.

Jaanuaris siiski tunnistas endine paavst, et viibis koosolekul, kuigi tema sõnul Hullermanni ümberpaigutamist ühest kirikukogudusest teise ei arutatud.