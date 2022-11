Pakri lahte tehissaare rajamise projekt liigub edasi

Energiasalv Pakri OÜ-le 2019. aastal väljastatud kehtiv hoonestusluba võimaldas rajada Paldiski lahte 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama

tehissaare ning veehaardetorustiku. Tehissaare veepealse osa suuruseks oli

määratud 57 242 ruutmeetrit, koos veealuse osaga kokku 100 000 ruutmeetrit.

Ehitusprojekti koostamise käigus viidi läbi täiendav keskkonnamõju hindamine, mille tulemusi arvestades taotles Energiasalv Pakri OÜ tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt (TTJA) kehtiva hoonestusloa tingimuste muutmist.

Hoonestusloa muutmise otsusega andis TTJA Energiasalv Pakri OÜ-le õiguse rajada Paldiski lahte tehissaar, mille veepealse osa külgede pikkus on 117 meetrit ning 190 meetrit. Tehissaare juurde rajatav veehaare koosneb kuuest võrakujulisest merepõhjas asuvast veevõtu-väljalasketorust läbimõõduga 3,3 m ning veevõtu sügavusega 10-15 meetrit. Hoonestusloaga koormatav ala vähenes mõnevõrra: ehitusaluseks pinnaks on 32 000 ruutmeetrit, millest veepealne osa 22 600 ruutmeetrit. Kokku on ehitise ehitusalune pind 44 100 ruutmeetrit.

Tehissaare eesmärk on veehaarderajatiste kaitsmine lainete ja jää purustava mõju eest ning ligipääsu võimaldamine veehaarde kontrollrajatistele. Saarele on kavandatud ka sadama kai ehitusaegseks materjalide transpordiks ja tehissaare teenindamiseks ekspluatatsiooni faasis.

Ettevõte Energiasalv Pakri OÜ on projektiga tegelenud alates 2008. aastast.