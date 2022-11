Saksa majandusteadlased soovitasid Berliinil tõsta rikaste maksukoormust

Saksa valitsuse abipakett on mõeldud leevendama energiakriisi mõjusid nii eratarbijatele kui ka äridele. Saksamaa jaoks lähevad meetmed maksma 200 miljardit eurot.

Saksamaa majandusekspertide nõukogu liige Ulrike Malmendier ütles, et paketi rahastamisel tuleb vaadata ka selle "ebamugavamat külge", vahendas Financial Times.

"Need meetmed pole hästi sihitud, sest me ei saa saata raha ainult osadele majapidamistele ja mitte teistele. Saaksime seda tasakaalustada, tehes midagi selle suhtes, kust raha tuleb ütles Malmendier.

Malmendieri sõnul pakkus nõukogu selle probleemi lahendamiseks välja kolm võimalust. Nende hulgas on ka rikaste inimeste maksukoormuse tõstmine.

Nõukogu maksupoliitika soovitused tekitavad aga võimuliidus erimeelsusi. Saksamaa sotsiaaldemokraadid (SPD) ja rohelised toetavad rikaste maksukoormuse tõstmise ideed. Seda ideed ei toeta aga vabad demokraadid (FDP).

"Valitsus ei tõsta makse. Majandusliku ebakindluse perioodil oleks maksukoormuse tõstmine äärmiselt ohtlik," ütles kolmapäeval rahandusminister Christian Lindner.

Berliin käskis hiljuti pikendada kolme allesjäänud tuumajaama eluiga järgmise aasta aprillini. Nõukogu hinnangul peaks Berliin kaaluma, et nende eluiga tuleb pikendada veelgi.

"Me seisame energiavarustuse vallas silmitsi uue reaalsusega. Peame leppima, et olukord ei lähe kunagi tagasi selliseks, nagu see oli. Võib-olla peame rohkem mõtlema energiaallikatele, mis on meil siin Saksamaal," märkis Malmendier.

Nõukogu prognoosis, et Saksamaa majandus kasvab sel aastal 1,7 protsenti ja 2023. aastal kahaneb 0,2 protsenti.