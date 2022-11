Toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele püsib kõrge

Toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele on küll viimastel kuudel veidi langenud, kuid püsib endiselt kõrge - 71 protsendi elanike arvates peaks Eesti vajadusel vastu võtma sõjapõgenikke.

Riigikantselei tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi oli oktoobris sõjapõgenike vastuvõtmise vastu 23 protsenti, ülejäänud ei osanud oma seisukohta avaldada.

Kuu varem oktoobris toetas sõjapõgenike vastuvõtmist 73 ja vastu oli 20 protsenti.

Kõige kõrgem oli toetus sõjapõgenike vastuvõtmisele aprillis, kui toetusprotsent oli 81 ja vastu oli 13 protsenti.

Kuigi üldine toetus sõjapõgenike vastuvõtmisele ei ole väga palju langenud (rekordkuu 81 protsendilt 71-le), siis suurem muutus on toimunud toetajate endi seas. Nimelt antakse küsitluses võimalus inimestele öelda, kas ta a) kindlasti või b) pigem toetab sõjapõgenike vastuvõtmist.

Kui aprillis kindlasti toetas sõjapõgenike vastuvõtmist 52 protsenti vastanutest, siis oktoobris oli kindlaid toetajaid 32 protsenti. Kui aprillis oli "pigem toetab" vastajate osakaal 29 protsenti, siis oktoobris 39 protsenti.

Ehk osa varasematest kindlatest toetajatest on liikunud nende vastajate hulka, kes pigem toetavad.

Eestlastest vastajatest toetas oktoobris sõjapõgenike vastuvõtmist 80 protsenti, muust rahvusest vastajatest aga 54 protsenti.

Muudest sotsiaaldemograafilistest gruppidest on toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele suurem kõrgema haridusega vastajate seas - 81 protsenti, samas kui madalama haridusega vastajatest toetab seda 65 protsenti.

Kõrgem on toetus Kesk-Eesti (83 protsenti) ja Põhja-Eesti (80 protsenti) vastajate seas, madalam aga Kirde-Eesti (55 protsenti) ja Tallinna (64 protsenti) vastajate seas. Need erisused on seotud vastaja rahvusega.

Majanduslikult hakkama saavatest vastajatest toetab Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist 77 protsenti, samas kui majanduslikke raskusi kogevatest vastajatest 59 protsenti.

Eesti uudistekanaleid usaldab Ukraina sõja kajastamisel 71 protsenti, lääne uudistekanaleid 56 protsenti, Ukraina uudistekanaleid 43 ja Venemaa uudistekanaleid üheksa protsenti kõigist küsitlusele vastanutest.

Eestlastest vastajatest usaldab Eesti uudistekanaleid 85 protsenti, muust rahvusest vastajatest 42 protsenti.

Venemaa uudistekanaleid usaldab eestlastest kolm protsenti ja muust rahvusest vastajatest 21 protsenti.

Turu-uuringute AS korraldas riigikantselei tellimusel 14.– 17. oktoobrini küsitluse 15-aastaste ja vanemate seas. Küsitlusele vastas 1256 inimest.