Oluline 11. novembril kell 16.00:

- Ukraina väed jõudsid Hersoni kesklinna;

- Vene kaitseministeerium: Vene väed on Dnipro läänekaldalt lahkunud;

- Antonivka sild on üle Dnipro jõe on purustatud;

- Vene rünnakutes Mõkolajivile hukkus kuus, Donetsis kaks;

- Ukraina peastaap reedel: kolmapäeval vabastati 12 asulat;

- Zelenski: riigi lõunaosas on vabastatud 41 asulat;

- Ukraina meedia teatel hävitavad Vene väed taandudes Hersoni taristut;

- Lõuna-Korea müüb USA-le 100 000 155mm kaliibriga suurtükimürsku;

- Reznikov: Ukraina kasutab talve väljaõppeks ja uuendusteks;

- Hispaania annab Ukrainale kaks täiendavat Hawki õhutõrjesüsteemi;

- ISW: Ukraina käes on sõjas initsiatiiv; talv ei peata Ukraina pealetunge;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 710 sõdurit.

Ukraina väed jõudsid Hersoni kesklinna

Sotsiaalmeedias levivad videod Ukraina lippudest Klapaias ja Bilozerkas. Hersoni oblastis. Bilozerka on Hersoni linnas 10 kilomeetrit lääne pool. Ukraina lipp lehvib ka Hersoni kesklinnas.

Kreml rõhutab, et Herson on Venemaa osa

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov rõhutas reedel üle, et Venemaa peab Hersoni oblastit enda osaks.

Kuigi Vene väed teatasid lahkumisest Dnipro läänekaldalt on nad jätkuvalt Dnipro idakaldal, kus asub Hersoni oblasti territooriumist suurem osa, vahendas CNN.

Ukraina ja suurem osa rahvusvahelisest üldsusest peab Hersoni, Zaporižžja, Luhanski ja Donetski oblastite annekteerimist ebaseaduslikuks ning jätkuvalt Ukraina territooriumi osaks, mille on okupeerinud ebaseaduslikult Vene sõdurid.

Vene kaitseministeerium: Vene väed on Dnipro läänekaldalt lahkunud

Vene väed lõpetasid väidetavalt kell viis reede hommikul vägede üleviimise Dnipro läänekaldalt idakaldale, vahendas Interfax Vene kaitseministeeriumi esindajat.

Ukraina ja lääneriikide analüütikud on varem hinnanud, et Vene vägede taandumine Dnipro läänekaldalt võtab minimaalselt mitu päeva aega.

Üks Ukraina ametiisik kinnitas reedel CNN-le, et ta ei saa ei kinnitada ega lükata ümber väited Vene vägede taandumisest Hersoni linnast.

Venemaa teatas hiljuti Dnipro läänekaldalt taandumisest, kuid Kiiev on väidetesse ettevaatlikult ja skeptiliselt suhtunud.

Antonivka sild on üle Dnipro jõe on purustatud

Sõltumatu Vene uudisteportaal Važnõe Istori (olulised lood) vahendas Vene ja Ukraina allikaid, kelle väitel ründasid Vene väed Antonivka silda üle Dnipro jõe.

Reedel hakkas levima video hävitatud sillast.

Analüütik OSINTtechnical hindas, et varem Telegramis levinud video väidetavast Antonivka silla hävitamisest näitab tegelikult Dnipro raudteesilla õhku laskmist.

Initial claims were that it was the Antonovsky bridge, but additional photos appear to show that it was the rail bridge. pic.twitter.com/yaWuqph4bD — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 11, 2022

Sotsiaalmeedias levib ka klipp, milles on väidetavalt näha Vene sõdureid ületamas pontoonsilda Antonivka silla kõrval.

Video reportedly shows Russian soldiers retreating over the makeshift bridge next to Antonovsky bridge in Kherson. Must be at least from yesterday as the Antonovsky bridge seems to be intact. pic.twitter.com/wEefR5ComJ — marqs (@MarQs__) November 11, 2022

Vene uudisteagentuur Interfax vahendas reede hommikul kohaliku Vene okupatsiooniadministratsiooni esindajat Sergei Eliseevit, kelle sõnul sild on alles.

Eliseevi väitel on Dnipro läänekaldale jäänud 60 000 – 70 000 tsiviilisikut.

Antonivka sild üle Dnipro jõe ühendab Hersoni linna Oleški sillaga teisel pool jõge.

Vene allikate teatel on paari päevaga Dnipro jõe ületanud 20 000 Vene sõdurit.

Ria Novosti korrespondent väitis, et 11. novembri öösel lahkusid Dnipro läänekaldalt viimased Vene üksused.

Hävinud Antonivka sild Autor/allikas: Kuvatõmmis Telegrami kanalist Kotsnews, mida kureerib Vene propagandist Alexander Kots

Vene rünnakutes Mõkolajivile hukkus kuus, Donetsis kaks

Viimase ööpäeva jooksul ründasid Vene väed Mõkolajivi linna, tabades elumaja. Rünnakus hukkus Mõkolajivi oblasti kuberneri Vitali Kimi väitel kuus inimest.

Volodymyr Zelenskyi:

Mykolaiv. The terrorist state's cynical response to our successes at the front. A strike at a five-storey residential building. Destroyed from the 5th to the 1st floor. Unfortunately, there are dead and wounded. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/IdsvJJb5sB — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) November 11, 2022

Donetski oblastis hukkus oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul kaks inimest Bahmutis ja Avdiivkas. Lisaks sai viis inimest vigastada.

Donetski oblasti kuberner rõhutas, et Mariupoli ja Volnovase ohvrite täpset arvu pole praegu võimalik kindlaks teha.

Vene rünnakus Harkivi oblastile sai viga üks mees. Samuti ründasid Vene väed Dnipropetrovski oblastit, kuid seal puuduvad teated hukkunutest.

Ukraina peastaap reedel: kolmapäeval vabastati 12 asulat

Ukraina relvajõudude peastaap teatas reede hommikul, et kolmapäeval, 9. novembril vabastasid Ukraina väed 12 asulat.

Kolmapäeval vabastati staabi teatel Dudtšõnõ, Pjatihatki, Borozenske, Sadok, Bezvodne, Ištšenka, Kostromka, Krasnoljubetsk, Kalinivske, Bobrovõ Kut ja Blagoda Beztimenne.

Nimekiri asulatest kattub osaliselt Ukraina presidendi mainitud asulate nimistuga neljapäeva õhtul.

Kuna ründetegevus jätkub, siis teatatakse ametlikult asulate vabastamisest viitega, kinnitas staap.

Peastaabi väitel jätkub Hersoni oblastis inimeste sunniviisiline kodust väljatõstmine.

Staabi teatel tulistati üleeile alla üks Vene Ka-52 ründekopter.

Zelenski: riigi lõunaosas on vabastatud 41 asulat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises 41 asula vabastamist riigi lõunaosas.

Zelenski sõnul on vabastatud Kalinivske, Bobrõvi Kut, Jevhenivka, Kotsjubjunske ja Snihurivka.

Zelenski hoiatas, et hiljuti okupeeritud alad on tugevalt mineeritud ning nende demineerimine võtab kaua aega. Mujal maailmas on see võtnud aastakümneid, kuid Ukrainal pole nii kaua aega oodata, rõhutas Ukraina president.

Eraldiseisvalt kinnitas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, et Ukraina väed on alates 1. oktoobrist edenenud 36,5 kilomeetrit riigi lõunaosas ning vabastanud kokku 1381 ruutkilomeetrit.

Viimase päeva jooksul on Ukraina väed edenenud tervelt 7 kilomeetrit ja vabastanud 12 asulat – kuus Petropavlivka-Novoraiski teljel ning kuus Pervomaiske-Hersoni teljel.

Sõltumatu analüütik Def Mon panin neljapäeva õhtul tollal teadaolevad vabastatud asulad kaardile, millest on näha Ukraina vägede edenemist Hersoni rindejoone põhja- ja lääneosas Dnipro läänekaldal.

Kherson

I have 10 settlements I consider being confirmed as liberated today. This is moving pretty fast.

It appears we are about 12-24 hours behind actual events based on rumors yesterday. pic.twitter.com/4tXp1MCfN1 — Def Mon (@DefMon3) November 10, 2022

Ukraina meedia teatel hävitavad Vene väed taandudes Hersoni taristut

Vene väed on Hersoni linnas kohaliku teletorni edastusjaama õhku lasknud ning samuti lõhkunud linna elektriühenduse.

Linnas on mobiilside raskendatud, kuid see töötab Antonivka silla lähistel, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak hoiatas neljapäeval, et Vene väed tahavad Hersoni linna taandudes hävitada, mineerides kõikvõimaliku ning pommitades linna pärast suurtükitulest.

Ukraina lõunaringkond teatas 50 Vene sõduri hukkumisest

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkond teatas, et lahingutes hukkus ligikaudu 50 Vene sõdurit ning hävitati kolm tanki, üks MSTAS-i iseliikursuurtükk ja veel 11 soomusmasinat Ukraina lõunaosas.

Samuti teatas ringkonna esindaja, et Venemaal on nüüd 17 laeva Mustal merel, sh kaks raketikandjat kokku 16 Kalibr raketiga.

Ringkonna esindaja kinnitas, et Vene väed kasutavad Ukraina vastu Berislavi piirkonnas Lancet hulkurdroone. Samuti kinnitas esindaja, et Vene Orlan-10 luuredroonidega suudavad Ukraina väed juba edukalt hakkama saada.

Lõuna-Korea müüb USA-le 100 000 155 mm kaliibriga suurtükimürsku

The Wall Street Journal teatas, et Lõuna-Korea on valmis müüma USA-le 100 000 155mm kaliibriga suurtükimürsku. Selle kogusega saab Ukraina suurtükivägi mitu nädalat intensiivsete lahingute käigus sõdida.

Müües laskemoona USA-le püsib Lõuna-Korea oma ametliku lubaduse juures mitte müüa relvastust ega laskemoona Ukrainale.

USA on siiani tarninud Ukrainale 155 mm kaliibriga suurtükimürske enda inventarist, kuid juba augustis muutusid USA kaitsevaldkonna ametiisikud mürskude koguse pärast murelikuks.

Bideni administratsioon väitis hiljuti, et Põhja-Korea on tarninud läbi vahendajate suurtükimürske Vene vägedele Ukrainas.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby sõnul on saadetud mürskude kogus arvestatav.

USA valitsus analüüsib veel, kas saadetud mürsud on ka tegelikult kohale jõudnud.

Venemaa president Vladimir Putini hoiatas eelmisel kuul, et Lõuna-Korea hävitab oma suhted Venemaaga, kui saadab relvastust ja laskemoona Ukrainale.

Siiani on Lõuna-Korea saatnud Ukrainale kuulikindlaid veste, kiivreid ja meditsiinitarvikuid, kuid pole saatnud surmavat relvastust.

Reznikov: Ukraina kasutab talve väljaõppeks ja uuendusteks

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas intervjuus Reutersile, et Ukraina kavatseb talve maksimaalselt ära kasutada. Talvel on kavas Ukraina relvajõude regrupeerida, uuendada ja roteerida vägesid.

Talvel ühinevad Ukraina vägedega ka tuhanded sõdurid, kes on saanud väljaõppe Ühendkuningriigis.

Reznikovi hinnangul kulub Vene vägedel vähemalt nädal, kuniks nad saavad oma väed Hersoni linnast välja viidud. Ministri sõnul on Venemaal Dnipro läänekaldal 40 000 sõdurit.

Kaitseminister nimetas ka spekulatsioone Kahhovka tammi õhku laskmisest hullumeelsuseks, kuna tammi hävides uputaks ka Dnipro idakaldal, kus asuvad Vene väed ning mis on geograafiliselt läänekaldast madalamal.

Samuti peataks tammi hävitamine lõplikult mageveeühenduse Dniprost Krimmi poolsaarele.

Reznikov hoiatas, et Dnipro läänekalda vabastamisel ei ulatuks Ukraina HIMARS- süsteemid siiski Krimmi poolsaart ründama.

Ministri hinnangul ei pruugi Krimmi vabastamine toimuda sõjaliselt, vaid selle võib võimaldada tulevane sisevõitlus Vene võimueliidi seas.

Ukrainska Pravda tõi välja, et varem on keerulise talve eest hoiatanud NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Stoltenberg ütles, et talv on võitlus tahte ja logistikaga. NATO peasekretär kinnitas, et tugev Ukraina on oluline euroatlandi julgeoleku tagamiseks.

Hispaania annab Ukrainale kaks täiendavat Hawki õhutõrjesüsteemi

Hispaania kaitseminister Margarita Robles teatas neljapäeval, et riik saadab Ukrainale kaks täiendavat Hawki õhutõrjesüsteemi. Kaitseminister kinnitas, et süsteemide saatmist palusid NATO ja Ukraina, vahendas Reuters.

Novembri alguses sai Ukraina neli Hawki õhutõrjesüsteemi, ühe Aspide õhutõrjepatarei, tankitõrjerakette, relvi ja laskemoona Hispaanialt.

Lisaks õhutõrjesüsteemidele saadab Hispaania Ukrainale kerghaubitsaid ning pakub Ukraina sõduritele nende kasutamiseks väljaõpet.

USA kaalub samuti enda vanemate Hawki õhutõrjesüsteemide saatmist Ukrainale.

ISW: Ukraina käes on sõjas initsiatiiv; talv ei peata Ukraina pealetunge

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei jää võit Hersoni oblastis Ukraina viimaseks võiduks.

Mõttekoja analüütikute hinnangul jätkuvad lahingud riigi lõunaosas, Donetski oblastis Bahmuti lähistel ning Luhanskis.

Siiani tundub, et Vene väed taanduvad Dnipro läänekaldalt korrapäraselt, hindas mõttekoda.

ISW toob välja, et mõne USA ja lääneriikide ametisiku NBC Newsi vahendatud mõtteavaldused nagu talv oleks hea võimalus arutada relvarahu Ukraina ja Venemaa vahel, põhinevad ekslikel eeldustel.

Mõttekoja analüütikute hinnangul ei takista pealetunge mitte talv, vaid ebapiisav logistika ning kehv talveks valmistumine.

Külm talv võib ebaproportsionaalselt palju mõjutada halvasti varustatud Vene vägesid Ukrainas. Paremini varustatud Ukraina väed jätkavad suure tõenäosusega vastupealetunge Ukraina territooriumi vabastamiseks.

Pealetunge raskendavad analüütikute hinnangul eelkõige väljakutsed vägede varustamises ning muud logistikaalased probleemid.

Võimalik relvarahu talvel oleks ainult Vene vägedele kasulik, kes kasutaks seda ajaakent enda kaitserajatiste tugevdamiseks ning samuti jätkuks genotsiid Ukraina rahvusidentiteedi hävitamiseks okupeeritud aladel, hindas ISW.

Vene relvajõud püüavad kevadeks välja õpetada 120 000 ajateenijat, et nad uuel aastal sõtta saata.

Ukraina väed üritavad samal ajal vabastada võimalikult palju territooriumi enne selle inimmassi kohale jõudmist.

Briti luure: Venemaa tahab rünnakutega tsiviilisikute võitlustahet langetada

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma luureülevaates välja, et Venemaa rünnakud tsiviiltaristule on mõeldud tsiviilisikute võitlustahte nõrgendamiseks.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac



#StandWithUkraine pic.twitter.com/kA0nDn1h3U — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 11, 2022

Briti luure hinnangul mõjutavad Vene vägede rünnakud Ukraina elektritaristule riiki eri osades erineval määral.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 710 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 79400 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 2814 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 5696 (+14);

- lennukid 278 (0);

- kopterid 261 (+1);

- suurtükisüsteemid 1817 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 205 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1505 (+6);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4259 (+17);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 159 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.