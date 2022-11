Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises mitmete asulate vabastamist riigi lõunaosas. Zelenski hoiatas, et paljud vabastatud alad on mineeritud. Ukraina lõunaringkonna teatel on Mustal merel ootel kaks Vene raketilaeva, millel on pardal kokku 16 Kalibr raketti.

Oluline 11. novembril kell 7.50:

- Zelenski: riigi lõunaosas on vabastatud 41 asulat;

- Ukraina meedia teatel hävitavad Vene väed taandudes Hersoni taristut;

- Lõuna-Korea müüb USA-le 100 000 155mm kaliibriga suurtükimürsku;

- Reznikov: Ukraina kasutab talve väljaõppeks ja uuendusteks;

- Hispaania annab Ukrainale kaks täiendavat Hawk õhutõrjesüsteemi.

Zelenski: riigi lõunaosas on vabastatud 41 asulat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises 41 asula vabastamist riigi lõunaosas.

Zelenski sõnul on vabastatud Kalõnivske, Bobrõvi Kut, Jevhenivka, Kotsjubjunske ja Snihurivka.

Zelenski hoiatas, et hiljuti okupeeritud alad on tugevalt mineeritud ning nende demineerimine võtab kaua aega. Mujal maailmas on see võtnud aastakümneid, kuid Ukrainal pole nii kaua aega oodata, rõhutas Ukraina president.

Eraldiseisvalt kinnitas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, et Ukraina väed on alates 1. oktoobrist edenenud 36,5 kilomeetrit riigi lõunaosas ning vabastanud kokku 1381 ruutkilomeetrit.

Viimase päeva jooksul on Ukraina väed edenenud tervelt 7 kilomeetrit ja vabastanud 12 asulat - kuus Petropavlivka-Novoraiski teljel ning kuus Pervomaiske-Hersoni teljel.

Ukraina meedia teatel hävitavad Vene väed taandudes Hersoni taristut

Vene väed on Hersoni linnas kohaliku teletorni edastusjaama õhku lasknud ning samuti lõhkunud linna elektriühenduse.

Linnas on mobiilside raskendatud, kuid see töötab Antonivka silla lähistel, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak hoiatas neljapäeval, et Vene väed tahavad Hersoni linna taandudes hävitada, mineerides kõikvõimaliku ning pommitades linna pärast suurtükitulest.

Ukraina lõunaringkond teatas 50 Vene sõduri hukkumisest

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkond teatas, et lahingutes hukkus ligikaudu 50 Vene sõdurit ning hävitati kolm tanki, üks Msta-s iseliikursuurtükk ja veel 11 soomusmasinat Ukraina lõunaosas.

Samuti teatas ringkonna esindaja, et Venemaal on nüüd 17 laeva Mustal merel, sh kaks raketikandjat kokku 16 Kalibr raketiga.

Ringkonna esindaja kinnitas, et Vene väed kasutavad Ukraina vastu Berislavi piirkonnas Lancet hulkurdroone. Samuti kinnitas esindaja, et Vene Orlan-10 luuredroonidega suudavad Ukraina väed juba edukalt hakkama saada.

Lõuna-Korea müüb USA-le 100 000 155mm kaliibriga suurtükimürsku

The Wall Street Journal teatas, et Lõuna-Korea on valmis müüma USA-le 100 000 155mm kaliibriga suurtükimürsku. Selle kogusega saab Ukraina suurtükivägi mitmeid nädalaid intensiivsete lahingute käigus sõdida.

Müües laskemoona USA-le püsib Lõuna-Korea oma ametliku lubaduse juures mitte müüa relvastust ega laskemoona Ukrainale.

USA on siiani tarninud Ukrainale 155mm kaliibriga suurtükimürske enda inventarist, kuid juba augustis muutusid USA kaitsevaldkonna ametiisikud mürskude koguse pärast murelikuks.

Bideni administratsioon väitis hiljuti, et Põhja-Korea on tarninud läbi vahendajate suurtükimürske Vene vägedele Ukrainas.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby sõnul on saadetud mürskude kogus arvestatav.

USA valitsus on veel analüüsimas kas saadetud mürsud on ka tegelikult kohale jõudnud.

Venemaa president Vladimir Putini hoiatas eelmine kuu, et Lõuna-Korea hävitab oma suhted Venemaaga kui saadab relvastust ja laskemoona Ukrainale.

Siiani on Lõuna-Korea saatnud Ukrainale kuulikindlaid veste, kiivreid ja meditsiinitarvikuid, kuid pole saatnud surmavat relvastust.

Reznikov: Ukraina kasutab talve väljaõppeks ja uuendusteks

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas intervjuus Reutersile, et Ukraina kavatseb talve maksimaalselt ära kasutada. Talvel on kavas Ukraina relvajõude regrupeerida, uuendada ja roteerida vägesid.

Talvel lisanduvad Ukraina vägedesse ka tuhanded sõdurid, kes on saanud väljaõppe Ühendkuningriigis.

Reznikovi hinnangul kulub Vene vägedel vähemalt nädal kuniks nad saavad oma väed Hersoni linnast välja tõmmatud. Ministri sõnul on Venemaal Dnipro läänekaldal 40 000 sõdurit.

Kaitseminister nimetas ka spekulatsioone Kahhovka tammi õhku laskmisest hullumeelsuseks, kuna tammi hävides uputaks ka Dnipro idakaldal, kus asuvad Vene väed ning mis on geograafiliselt läänekaldast madalamal.

Samuti peataks tammi hävitamine lõplikult mageveeühenduse Dniprost Krimmi poolsaarele.

Reznikov hoiatas, et Dnipro läänekalda vabastamisel ei ulatuks Ukraina HIMARS süsteemid siiski Krimmi poolsaart ründama.

Ministri hinnangul ei pruugi Krimmi vabastamine toimuda sõjaliselt, vaid selle võib võimaldada tulevase sisevõitlus Vene võimueliidi seas.

Ukrainska Pravda tõi välja, et varem on keerulise talve eest hoiatanud NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Stoltenberg ütles, et talv on võitlus tahte ja logistikaga. NATO peasekretär kinnitas, et tugev Ukraina on oluline euro-atlandi julgeoleku tagamiseks.

Hispaania annab Ukrainale kaks täiendavat Hawk õhutõrjesüsteemi

Hispaania kaitseminister Margarita Robles teatas neljapäeval, et riik saadab Ukrainale kaks täiendavat Hawk õhutõrjesüsteemi. Kaitseminister kinnitas, et süsteemide saatmist palusid NATO ja Ukraina, vahendas Reuters.

Novembri alguses sai Ukraina neli Hawk õhutõrjesüsteemi, ühe Aspide õhutõrjepatarei, tankitõrjerakette, relvi ja laskemoona Hispaanialt.

Lisaks õhutõrjesüsteemidele saadab Hispaania Ukrainale kerghaubitsaid ning pakub Ukraina sõduritele nende kasutamiseks väljaõpet.

USA kaalub samuti enda vanemate Hawk õhutõrjesüsteemide saatmist Ukrainale.