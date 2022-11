Soome valitsuses puhkes uus riid

Soome parlamendis on täna valitsuse usaldushääletus: esialgu tekkis lõhe Euroopa Liidu elupaikade taastamise eelnõu pärast, neljapäeval lisandus veel riid saamide õiguste pärast. Erimeelsuste keskmes on Keskusta, kelle toetus on lähenevate valimiste eel langenud kõigi aegade madalaimale tasemele.

Sel nädalal vastas peaminister Sanna Marin parlamendis opositsiooni arupärimisele Euroopa Liidu elupaikade taastamist käsitleva eelnõu kohta. Valitsusse kuuluv Keskusta on võtnud sõna eelnõu vastu ja kritiseerinud peaministrit liigse leebuse pärast. Isegi kui peaminister paar nädalat tagasi ütles, et praegusel kujul ei saa Soome seda eelnõu toetada, teatas Keskusta juht Annika Saarikko, et peaministril peaks olema julgust võtta selgem seisukoht.

Üks Keskusta parlamendisaadik ütles lausa, et eelnõu tagasilükkamine on Keskusta jaoks valitsuses jätkamise eeltingimus. Pärast kolmapäevast arupärimist tõdes Keskusta, et hea küll, valitsus on oma seisukohti karmistanud ja kõik on korras. Soome poliitikavaatlejad ütlesid, et erimeelsused paistavad olevat lahendatud, valitsus püsib koos ja ilmselt reedeks planeeritud usaldushääletusel probleeme ei tule.

Neljapäeval aga lahvatas uus riid. Seekord on asi saamide enesemääramisõigust puudutavas eelnõus, mis määraks ära, keda saab saamiks pidada ja keda mitte ning seega, kes võivad osaleda saamide esindusorgani valimistel ja kes mitte. ÜRO inimõiguskomisjon on teinud saamide õiguste pärast Soomele märkuse.

Juba kaks valitsust on püüdnud vajalikku seadust vastu võtta, aga see ei ole õnnestunud. Praegune valitsus on selle seaduseelnõu asjus koalitsioonilepingus kokku leppinud ja nüüd on eelnõu esitamiseks juba viimane minut, et seadus veel selles parlamendikoosseisus saaks heaks kiidetud. Keskusta aga eelnõu ei toeta.

Keskusta parlamendisaadik Markus Lohi rääkis sellest kirglikult Yle raadiosaates, öeldes, et seadusemuudatusega ei saakski paljud aktivistid ennast enam saamiks pidada.

"See tundub puhastusena, kui hakatakse inimesi välja arvama," tsiteeris ta professoreid ja rõhutas, et nii ei tohiks juhtuda. "Ja kes muu vähemusi ja nende õigusi kaitseb, kui mitte Keskusta!" lisas Lohi.

Peaminister Sanna Marin teatas, et esitab eelnõu parlamendile ilma Keskusta nõusolekuta ja et ta on sellest ka Keskusta juhile Saarikkole teada andnud. Mõni minut hiljem teatas Saarikko Twitteris, et nii ei käituta ja peaminister rikub väljakujunenud reegleid.

Markus Lohi tuletas meelde, et valitsusel on vaja valmis saada veel muidki eelnõusid ja selleks on vaja Keskusta tuge.

"Kui peaminister teeb nii, siis valitsus ei ole minu meelest tegutsemisvõimeline," tõdes Keskusta parlamendisaadik. Ta lisas, et selline käitumine rikub vastastikuse usalduse ja see võib viia valitsuse lagunemiseni.

Justiitsminister Anna-Maja Henriksson, kelle asi saami-eelnõu on, teatas, et eelnõu jääb esialgu ootele ja Keskusta saab veel paar päeva aega järele mõelda.

Peaminister Sanna Marin tõdes ajakirjanike ette astudes, et Keskusta on juba mitme teema puhul rääkinud vastasseisust, kuigi asjades on kokku lepitud. Küsimusele valitsuse edasise töövõime kohta vastas ta nii: "Asjad tavaliselt lahenevad, kui need üle vaadatakse. Loodan, et meil on võimalik leida ühiseid lahendusi. Riigil ei ole praegu vaja valitsuskriisi ja loodetavasti ei soovi üksi valitsuspartei seda meelega tekitada!"

Peagi on selge, kuidas Keskusta saadikud valitsuse usaldushääletusel otsustavad. Nagu märgivad Soome poliitikavaatlejad: Keskusta toetus on nii madal, et parteil ei ole midagi kaotada, ka siis kui valitsus laguneb. Parlamendivalimised on aprillis.