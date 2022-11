Esmaspäeva keskpäevast avatakse Pronksi tänaval liiklusele üks sõidurada

Alates esmaspäevast, 14. novembri keskpäevast avatakse Pronksi tänaval Narva maantee ja Gonsiori tänava vahelises lõigus liiklusele üks sõidurada, suunaga Narva maanteelt Tartu maantee poole. Gonsiori tänava ja Tartu maantee vahelises lõigus on liiklusele avatud mõlemas suunas üks sõidurada.

Muudatused hakkavad kehtima esmaspäeva hommikul peale tipptundi ja kestavad orienteeruvalt kuni järgmise aasta aprillini, teatas Tallinna linnavalitsus.

Lisaks Pronksi tänaval ühe sõiduraja avamisele on piirkonna liikluses veel muudatusi.

Liikudes Pronksi tänaval suunaga Narva maanteelt Tartu maantee poole ei ole lubatud teha vasakpööret Gonsiori tänavale ja Kunderi tänavale. Liivalaia ristmikul säilib praegune liikluskorraldus.

Raua tänav suletakse osaliselt Gonsiori tänava ja Pronksi tänava vahelises lõigus. Sellel lõigul on võimalik liigelda vaid kohalikel elanikel suunaga Gonsiori tänavast kuni Pronksi tänavani. Pronksi tänavalt parempööre Raua tänavale ei ole lubatud. Raua tänav suletakse Pronksi tänavast kuni Pronksi 7 ja Raua 21 hoovi sissesõiduni. Sissesõit hoovi jääb avatuks. Ligipääs liiklusele avatud Raua tänava lõigule toimub Kreutzwaldi tänava poolt.

Gonsiori ja Pronksi tänava ristmikul võib Gonsiori tänava linna suunduval suunal (muutsuuna rajalt) koos otseliikujatega vasakpööre Pronksi tänavale. Pronksi tänavalt suunaga Tartu maanteelt on Gonsiori tänavale lubatud sooritada pöördeid vastavalt Gonsiori tänaval lubatud muutsuuna liikluse suunale.

Narva maanteel muudetakse ühistranspordile parema liikumisvõimaluse tagamiseks Pirita tee ja Petrooleumi tänava vahelises lõigus üks Narva maantee linna suunduv sõidurada ühistranspordirajaks. Narva maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul suunatakse Viru väljakule suunduv liiklus bussirajale ning vasakpöörde rada hakkab paiknema trammitee kõrval.

Narva maanteelt linnast väljuval suunal saab sõita ainult otse, ei ole lubatud parempööre Pronksi tänavale ja vasakpööre Jõe tänavale. Narva maantee linna siseneval suunal saab sõita otse ja sooritada parempööret Jõe tänavale, keelatud on vasakpööre Pronksi tänavale.

Tallinna abilinnapea Tanel Kiik ütles, et ajutise liikluse korraldamisel püüti tagada vajalikud ümbersõiduvõimalused, et säiliks ligipääs olulistele objektidele. "Arvestades piirkonnas asuvate haridusasutuste rohkust, peame me kõik osutama jalakäijatele rohkem tähelepanu, eriti ülekäiguradade vahetus lähetuses," lausus Kiik.

Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine algas oktoobris ning tööd kestavad umbes aasta.