Hiina kompartei leevendas veidi koroonapiiranguid

Hiina riiklik tervisekomisjon teatas reedel, et lähikontaktsete tsentraliseeritud karantiiniperiood langeb seitsmelt päevalt viiele päevale. Võimud nõuavad, et lähikontaktne peab siis olema veel kodus kolm päeva karantiinis, vahendas Financial Times.

Hiinas registreeriti reedel ametlike andmete kohaselt umbes 10 000 uut juhtu. Hiina võimud karmistavad koroonapiiranguid Guangzhou linnas. Tegemist on Guangdongi provintsi pealinnaga, kus elab umbes 15,3 miljonit inimest.

Neljapäeval teatas kompartei poliitbüroo, et jätkab karmi koroonapoliitikat. Poliitbüroo lubas samas võtta kasutusele meetmeid, et optimeerida selle poliitika rakendamist. Hongkongi aktsiaindeks tõusis neljapäeval koguni 8,5 protsenti.

Finantsfirma JLL ökonomist Bruce Pang siiski hoiatas, et "investorid ei tohiks olla liiga optimistlikud".