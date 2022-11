Kremli rahavoog väheneb ja Putinil on üha raskem toetada Vene majandust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et sõjaline tegevus Ukrainas ja sanktsioonid kurnavad Venemaa majandust. Kremlil on üha vähem raha, et toetada raskustes Venemaa majandust ja rahastada riigi sõjalist tegevust Ukrainas.

Venemaa rahandusministeerium teatas reedel, et kuni oktoobrini oli selle aasta eelarve ülejääk 128 miljardit rubla ehk umbes 2,1 miljardit dollarit. Eelmisel aastal samal perioodil oli ülejääk 2,3 triljonit rubla. Majandusteadlaste hinnangul langeb Venemaa eelarve 2022. aasta lõpuks miinusesse, vahendas The Wall Street Journal.

Kreml kasutas aasta alguses energiatulusid, et toetada raskustes majandust. See toimus keset tagasilööke Ukrainas, kus Venemaa armee kandis üha suuremaid kaotusi. Reedel pidi Venemaa armee lahkuma Hersonist.

Viimaste kuude jooksul on energiahinnad stabiliseerunud. Gaasi ja nafta müük moodustab aga suurema osa Moskva sissetulekust. Septembris mobiliseeris Venemaa umbes 300 000 meest, see kahjustas riigi majandust veelgi.

"Venemaa majandus on surve all, probleemid tulevad korraga mitmelt rindelt. Majanduskriis ning nafta ja gaasi ekspordi vähenemine tähendab, et Venemaal on järgmisel aastal raske ots-otsaga toime tulla," ütles Saksamaa rahvusvaheliste suhete instituudi majanduse ekspert Janis Kluge.

Konsultatsioonifirma Capital Economics analüütikud prognoosivad, et 2022. aasta lõpuks on Venemaa eelarve puudujääk 1,8 protsenti SKP-st. 2024. aastaks kasvab puudujääk nelja protsendini.

Lääneriikide eelarve on tihti puudujäägis, kuid nad leiavad raha juurde globaalselt turult. Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu on Venemaa rahvusvaheliselt turult ära lõigatud. Venemaa keskpank prognoosib, et riigi majandus kahaneb neljandas kvartalis 7,1 protsenti.

"Venemaa eelarvepuudujäägi tegelik ulatus selgub detsembris. Aasta lõpus on riigi kulutused palju suuremad kui varasematel kuudel. Järgmise aasta väljavaated on palju kehvemad, sest sõja alguse ootamatu tulude ühekordne mõju on ammendatud," ütles Kluge.