Pariis ja Rooma läksid migrantide laeva vastuvõtmise pärast riidu

Itaalia teatas hiljuti, et ei luba oma territooriumile 234 merelt päästetud migranti. Prantsusmaa teatas neljapäeval, et võtab laeva vastu. Prantsusmaa kritiseeris Itaaliat ja teatas, et Rooma tegevus on "arusaamatu".

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles reedel aga, et teda üllatas Prantsuse valitsuse "agressiivne" toon.

"Mind üllatas Prantsuse valitsuse agressiivne reaktsioon, mis minu vaatepunktist on arusaamatu ja põhjendamatu," ütles Meloni.

Meloni sõnul ei saa Itaalia olla Aafrikast saabuvate migrantide ainus sihtkoht. Tema sõnul on Itaalia sel aastal vastu võtnud 90 000 migranti ja Euroopa Liit (EL) peab oma piire tugevdama.

Laev Ocean Viking on nüüd Lõuna-Prantsusmaal sadamas. Laeva pardal on üle 50 lapse.

Prantsuse siseminister Gerald Darmanin ütles neljapäeval, et Pariis keeldub nüüd võtma vastu 3500 migranti, kes viibivad praegu Itaalias. Darmanin kutsus teisi EL-i riike järgima Pariisi eeskuju.