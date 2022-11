Ukraina tähistab Hersoni vabastamist

Ukraina vabastas lõunas reedel ligi 3000 ruutkilomeetrit, ja üritab nüüd taastada normaalset elu piirkondades, sealhulgas vabastatud Hersoni linnas, mis on praegu täielikult elektrita. Samal ajal jätkab Venemaa Ukraina alade tulistamist raskerelvadest.

Oluline 12. novembril kell 7.00:

- Vabastatud Hersonis elektriühenduse taastamiseks kulub kuu aega.

Ukraina vabastas lõunas ühe päevaga ligi 3000 ruutkilomeetrit.

Ukraina sõjavägi vabastas reedel Ukraina lõunaosas 3000 ruutkilomeetrit, ütles Ukraina Lõuna operatiivväejuhatuse pressiesindaja Natalia Humeniuk.

Mõkolaivi oblast on peaaegu täielikult vabastatud Vene okupatsioonist, teatas Mõkolaivi oblasti kuberner Vitalii Kim. Samal ajal andis kuberner Reznitšenko teada, et Vene väed kasutasid Dnipropetrovski oblastis Nikopoli oblastis asuva Marhanetska pihta tulistamiseks suurtükituld. Kaks meest said viga ja viidi haiglasse, ütles Reznichenko.

Politsei avastas Hersoni oblasti aladel Venemaa julmused

Politsei on viimase ööpäeva jooksul alustanud 53 kriminaalmenetlust Vene vägede poolt Hersoni oblastis toime pandud sõjakuritegude kohta.

Oktoobri lõpus hukkus kohaliku politsei teatel Hersoni oblastis Kachkarivka küla 70-aastane elanik pärast seda, kui Vene väed viskasid miini mehe õue. Vene sõjaväelased röövisid ka Ivanivka elaniku, kes üritas evakueeruda Ukraina kontrolli all olevale territooriumile, teatas politsei.

Energiahiiglane DTEK: Venemaa hävitas Hersoni energiasüsteemi täielikult

Ukraina suurima eraelektritootja DTEK tegevdirektor Dmytro Sahharuk ütles reedeses telesaates, et Hersonis pole üldse elektrit. Sahharuk lisas, et kui Venemaa poolt okupeeritud Kiievi oblasti asulate elektrienergia taastamiseks kulus 30 päeva, siis ta eeldab, et Hersoni elektri taastamiseks kulub umbes sama palju aega.