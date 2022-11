Elektri keskmiseks börsihinnaks kujunes sel nädalal 149 eurot

Elektri börsihind oli sel nädalal madalam kui eelmisel, mil keskmine hind oli 160,6 eurot megavatt-tunnist.

Odavaim oli elekter reedel, mil megavatt-tunni päeva keskmine hind oli 102 eurot. Kalleim oli elekter kolmapäeval, 178 eurot megavatt-tunnist. Hinnad on käibemaksuta.

Pühapäeval on päeva keskmine hind 141,6 eurot megavatt-tunnist. Odavaim on elekter öötundidel, kella ühest kolmeni on hind 10 ja 12 euro vahel megavatt-tunnist. Kalleim on elekter õhtutundidel, kerkides kelle viie ja kuue vahel 236 euroni.

Soomes oli selle nädala keskmine hind 106 eurot, Lätis ja Leedus 180 eurot.

Elektri universaalteenuse tootmishind ehk hind ilma käibemaksu ning müüjate kasumimarginaalita on praegu 15,4 senti kilovatt-tunnilt ehk 154 eurot megavatt-tunnilt.