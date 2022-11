Ukraina sõjapõgenikud otsivad Eestis ettevõtjatena rakendust

Finaalile eelnes kaks nädalat intensiivseid mentorsessioone. Ettevõtlusprogrammi juhtmentor Maarika Truu sõnul on naised olnud väga tublid.

"Need presentatsioonid on öö ja päev sellest, millega nad alguses tulid. Mul on väga suur rõõm olnud näha, kuidas Ukraina naised on kahe nädala jooksul saanud aru Eesti turu spetsiifikast," ütles Truu.

Programmi korraldaja, Garage48 juhatuse liige Kadri Tiisvelt ütles, et äriideid on väga erinevatest valdkondadest.

"Enim on programmis ideid toitlustuse valdkonnast, laste hariduses, vaimsest tervises, iluteenustes, käsitöös. Ja mida meil on eriti hea meel selles programmis näha, et me oleme üle Eesti peaaegu igast maakonnast saanud nii avaldused kui ka osalejad, kes on üle Eesti ka praegu Tallinna kokku tulnud," lausus Tiisvelt.

Evgenia idee "Siil" on laste juuksur. Evgenial on hüperaktiivne laps ja tema kodulinnas oli talle sobiv laste juuksur. Oma kogemuse kaudu soovib ta luua hea salongi kõikidele lastele ja nende vanematele.

"Lapsele on väga raske leida ruumi, kus ta saaks lõõgastuda, saaks rahulikus õhkkonnas tema juukseid lõigata nii, et miski ei häiriks tema tähelepanu: ei võõraid nimesid, lõhnu, inimesi. Ainult tema ja juuksur," rääkis Evgenia.

Veronika ja Valeria on õed, kes avasid hiljuti veebipoe, kus müüakse eksklusiivseid lillekimpe või nagu nad ise neid nimetavad – wow-bukette.

"Vajame abi, et välja mõelda, kuidas turgu võita, sest tahame tõesti saada üheks parimaks ja selleks vajame siin toodud mentoritelt tõelisi ja õigeid nõuandeid. Mõnega oleme juba kohtunud ja need annavad sellist inspiratsiooni, et tahaks rohkem ja rohkem tööd teha," rääkisid Veronika ja Valeria.

Laupäeval esitatud 39 ideest saavad 20 parimat edasi kahekuulisesse mentorprogrammi.

"Kahe kuu jooksul toimuvad veel lisatöötoad, palju ekspertmentorsessioone, töötamine mentoritega, konsultatsioonid ja programmi lõpus viis parimat ideed saavad ka rahalised toetused," ütles Tiisvelt.

Truu lausus, et peamiselt vajavad osalised nõu finants- ja maksuküsimustes.

"Nad on Eestis veetnud väga vähe aega – kuidas üldse registreerida äriühingut ja mis maksud sellega kaasnevad, kuidas paberimajandus käib kuni selle spetsiifikani, et kui ma tegelen täna toitlustuses, et mida mul tegelikult on vaja ka veterinaar- ja toiduameti poolt, et tegevusluba omandada," rääkis Truu.

Alates 2019. aastast on sama ettevõtlusprogramm Garage48 ja Eesti Pagulasabi koostöös toimunud Ukrainas. Sel aastal otsustasid korraldajad programmi esmakordselt Eestis teha.