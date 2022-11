Pühapäev on päikseline ja kuiv, uuel nädalal on oodata miinuskraade

Ilm on pühapäeval sajuta ning pilvitu, soe õhumass vahetub jahedamaga. Uus nädal algab samuti kuiva ja karge õhuga ning kõrgrõhuala liigub aeglaselt üle Baltimaade itta. Õhutemperatuur langeb veelgi.

Ööl vastu pühapäeva näeb kõikjal tähistaevast. Tuul puhub loodest ja läänest kiirusega 5 kuni 8, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis, puhanguti ulatub tuul kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb kolme ja seitsme kraadi vahele. Saarte rannikul võib ulatuda veel mõni kraadi kõrgemale.

Hommiku on samuti peamiselt selge. Lääne-Eesti saartel ka vähese pilvisusega, kuid kuiv. Tuul on loodest 5 kuni 12 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on jätkuvalt kolmest seitsme kraadini.

Päev tuleb päikesepaisteline. Mandri idaservas võib olla paiguti pilvisem, kuid sajuta. Puhub loodetuul 4 kuni 8 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhusoe jääb terve päeva jooksul tagasihoidlikuks ning ulatub kuuest kraadist Narvas kuni 10 kraadini saartel.

Kui esmaspäev möödub veel kuivalt ja päikseliselt, siis teisipäeval hakkab mitmel pool vihma sadama, miks kolmapäevaks pöördub kohati ka lörtsiks ning ka lumeks.

Neljapäev peaks tulema taas olulise sajuta, kuid külm, sest temperatuur aina langeb ning jõuab neljapäevaks ilmselt esimest korda ka päeval miinusesse. Öine temperatuur on juba alates esmaspäevast kohati miinuses, kuid püsib kõikjal võrdlemisi nulli lähedal. Õnneks tuul annab siiski armu ning hoolimata muutlikust suunast, puhub siiski suhteliselt mõõdukalt.