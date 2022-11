Zelenski erakonna liider: rahukõnelused võivad toimuda poole aasta pärast

Ta märkis, et rahukõneluste vallandajaks võivad olla USA-s ja Venemaal algavad valimiskampaaniatsüklid.

"Ma ei usu, et Putin on võimeline näitama sõjalist edu," ütles ta. "Nii et nad võivad üritada oma inimestele diplomaatilisel rindel midagi demonstreerida," sõnas Arakhamia.

Öösel tulid teated, et Vene väed tulistasid Hornostaivka küla pihta Gradi raketiheitjast, vahendas The Kyiv Independent.

Samuti teatati Dnipropetrovsk oblastis asuva Mõrove asula suurtuki tule alla sattumisest. Ohvritest infot ei ole.

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvistki teatas, et Vene väed tulistasid 12. novembril piiriäärse Krasnopillia linna pihta 15 juhitamata raketti. Ohvreid ei olnud.

Ukraina relvajõud teatasid, et Venemaa pealetung jätkub Donetski oblastis Bahmuti, Avdiivka ja Novopavlivka lähedal.

Samuti teatasid Ukraina relvajõud, et Ukraina armee on riigi lõunaosas viimase 24 tunni jooksul tapnud 40 Vene sõdurit ja hävitanud kolm sõjaväemasinat.