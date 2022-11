Põltsamaa vallas sai 26-aastane naine koerte rünnakus raskelt vigastada

Laupäeval kella poole viie paiku õhtul sai politsei teate, et Põltsamaa vallas ründasid 26-aastast naist tema koduõuel kaks koera. Meedikud viisid naise haiglasse. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlus.

Esialgsetel andmetel toimetas 26-aastane naine eile õhtupoolikul enda koduõuel, kui teda ründasid kaks naabri koera. Naisele läks appi tema elukaaslane, kel õnnestus naine koerte käest päästa. Naine sai küll tõsisemalt vigastada ja kiirabi toimetas ta haiglasse, kuid praegustel andmetel tema elu õnneks ohus ei ole.

"Looma omanik peab tegema kõik selleks, et välistada olukorrad, kus loom võib teistele inimestele kallale tungida. Selle sündmuse kõik asjaolud selgitame välja alustatud kriminaalmenetluses," sõnas Tartu politseijaoskonna menetlustalituse juht Timo Reinthal ja lisas, et loodetavasti paraneb naine kiiresti.

Politsei pressiesindaja Britta Sepp täpsustas, et kahe maja vahel ei ole aeda ning koerad on ka varasemalt lahtiselt ringi jooksnud. "Politsei oli probleemist teadlik ning oli sellele ka korduvalt tähelepanu pööranud – suhelnud koerte omanikuga ning teavitanud ka valda, kellel on kohustus tegeleda hulkuvate koertega," märkis Sepp.

Politsei alustas kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse tekitamist. Kriminaalmenetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.