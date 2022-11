Uuel nädalal on oodata esimest lund

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus tasapisi tiheneb, kuid sadu ei tule. Paljudes kohtades on aga udu. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s ja temperatuurinäit ulatub -2 kraadist Rapla ja Järvamaal kuni 5 kraadini Kuressaares. Rannikul on kohati ka kuni 7 soojakraadi.

Hommikul on taevas võrdlemisi pilvine, kuid sajuta. Mitmel pool on ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 0 kuni 6 kraadi.

Ka esmaspäeva päev jätkub peamiselt pilviselt ja olulise sajuta. Paiguti võib püsida veel ka udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s, õhtu poole rannikul kuni 9 meetrit. Õhutemperatuur jääb 3 ja 7 kraadi vahele.

Järgnevad päevad toovad aga pisut enam sademeid - teisipäeval võib vihma sekka tulla ka lörtsi, kolmapäeval lisaks lörtsile ka lund. Neljapäev ja reede peaksid tulema võrdlemisi kuivad ja karged, kuid põhjarannikul võib siiski sadada nii lörtsi kui lund.

Kui nädala esimesel poolel on õhutemperatuur veel nõrgal plusspoolel, siis neljapäevast alates on nii öösel kui päeval väljas peamiselt miinuskraadid. Öösel võib temperatuur ulatuda kuni -8 kraadini, päeval jääb külmamaksimum 4 kraadi juurde.