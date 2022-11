Zelenski külastas HersonitUkraina presidendi Volodõmõr Zelenski kinnitusel on Dnipro läänekaldal vabastatud 226 asulat. Vabastatud aladelt on leitud üle 400 sõjakuriteo. Zelenski hoiatas miinide ja teiste lõhkekehade eest vabastatud aladel. Hersoni oblastis Novoraiskis sõitis tsiviilauto maamiini otsa, milles sai neli inimest viga. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul viivad Vene väed täiendavaid üksuseid Donetski oblastisse. Esmaspäeval külastas Zelenski Hersoni linna.

Oluline 14. novembril kell 12.21:

- Zelenski külastas Hersoni linna;

- USA teatab lähinädalatel uuest relvaabi paketist;

- NYT: venestamine Hersonis kukkus läbi;

- Zelenski: Ukraina leidis Hersonist üle 400 sõjakuriteo;

- Novoraiskis sõitis tsiviilauto maamiini otsa, neli inimest sai viga;

- Ukraina vabastas Luhanskis Makiivka küla;

- ISW: Peale lüüasaamist Hersonis suurendavad Vene väed pingutusi Donetski oblastis.

Zelenski külastas Hersonit

Ühe Reutersi allika kinnitusel külastas esmaspäeval vabastatud Hersoni linna Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski kinnitas kohapeal sõduritele "Me liigume edasi... Me oleme valmis rahuks, rahuks kogu riigis."

Kui Ukraina presidendilt küsiti kus toimub järgmine Ukraina vägede pealetung, siis kinnitas Zelenski "Mitte Moskva... Me ei ole huvitatud teise riigi territooriumitest".

Kohapeal tänas Zelenski NATO-t ja teisi liitlasi toetuse eest sõjas Venemaaga.

Peale Zelenski saabumist oli kauguses kuulda suurtükituld.

USA teatab lähinädalatel uuest relvaabi paketist

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan teatas hiljuti pressikonverentsil, et järgmise kahe nädala jooksul teatab USA uuest relvaabi paketist Ukrainale.

Sullivan tõi ka välja, et küsimused lahingutegevuse aeglustumisest talvel on vale küsimusepüstitus. Sullivan rõhutas, et see oleneb ukrainlastest millise kiiruse ja tempoga nad oma sõjalisi operatsioone teevad.

NYT: venestamine Hersonis kukkus läbi

Okupeeritud Hersonis keelustati Ukraina rahvuslaulud ja ukraina keeles rääkimine. Samuti viidi koolid üle Vene õppekavale ning õpilastele kinnitati, et nad on venelased, mitte ukrainlased, tõi The New York Times välja.

Vene okupatsioonivägede katsed sundida kohalikke inimesi kasutama kõikide tehingute puhul rublasid kukkus samuti läbi, kuna ukrainlased kasutasid omavahel jätkuvalt edasi Ukraina grivnasid.

Leht toob välja, et alates Venemaa täieulatuslikust invasioonist veebruaris on Ukraina kultuur hakanud Vene kultuurist veelgi rohkem eralduma, mis on Putini sõjaplaanidele vastupidine protsess.

Näiteks ühes Hersoni koolis jätkati salaja ukrainameelselt, kuigi oli ka koole, kes läksid Vene õppekavale üle.

Hersoni kunstimuuseumi kuraarori Irina Rodavanova hinnangul võõristas paljusid Hersoni elanikke Vene sõdurite julmus, mis õõnestas venestamist.

Kakskeelsed ukrainlased, kes varem rääkisid olenevalt olukorras kas ukraina või vene keeles on asunud rääkima ainult ukraina keeles.

Ukrainas on laiemat ette võetud Nõukogude ajal nime saanud kohtade ümbernimetamine, mis sai alguse peale Venemaa toetatud separatismi Donbassis.

Peale kommunismiaja nimede eemaldamise on ette võetud Vene kultuurilised viited laiemalt, sh kaaluvad paljud linnad oma Puškini-nimeliste tänavate ümber nimetamist.

Zelenski: Ukraina leidis Hersonist üle 400 sõjakuriteo

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises interneti, televisiooni ja teiste võtmeteenuste kiiret naasmist hiljuti vabastatud Hersoni oblasti aladele.

Kokku on Dnipro läänekaldal Zelenski sõnul vabastatud 226 asulat.

Võimalikult kiiresti püütakse taastada inimestele elekter ja kraanivesi, avalik transport ja Ukraina riiklik postiteenus, kinnitas Zelenski.

Zelenski hoiatas, et vabastatud piirkond on tugevalt mineeritud ning üks demineerija sai lõhkekeha demineerides hiljuti surma ja veel neli sai vigastada.

Ukraina presidendi sõnul jätkub piirkonnas ka Vene vägedest maha jäänud sõdurite ning palgasõdurite väljasõelumine.

Praeguseks on Ukraina uurijad tuvastanud vabastatud Hersoni oblastis üle 400 sõjakuriteo, kinnitas Zelenski.

Eraldiseisvalt teatas Ukraina asesiseminister Jevgeni Jenin Ukraina televisioonis, et üks Ukraina demineerijate sõiduk sõitis maamiini otsa.

Sõidukis oli kuus demineerijat ning keegi surma ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Novoraiskis sõitis tsiviilauto maamiini otsa, neli inimest sai viga

Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teatas, et vabastatud Hersoni oblastis, Novoraiskes, sõitis tsiviilauto maamiini otsa. Plahvatuses sai viga neli inimest, sh üks 13-aastane tüdruk.

Ukraina vabastas Luhanskis Makiivka küla

Makiivka küla asub Luhanski linnas 160 kilomeetrit lääne poole. Küla vabastamisest teatas pühapäeva õhtul Luhanski oblasti administratsioon. Vene väljaanne Verstka teatas 5. novembril, et Makiivka lähistel hävis üks Vene mobiliseeritute pataljon Ukraina kaudtule tõttu, meenutas Ukrainska Pravda.

Ukraina lapsed lipuga hävinud auto otsas endise Vene kontrollpunkti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Ukraina lõunaosas hukkus ligikaudu 40 Vene sõdurit

Ukraina lõunaringkonna teatel hukkus nende vastutusalas viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 40 Vene sõdurit. Samuti hävitati seitse Vene relvajõudude soomusmasinat.

Lõunaringkonna esindaja kinnitas, et Vene õhuvägi tulistas Berislavski rajooni pihta kaks Kh-31 raketti.

Rünnakus väidetavalt inimkaotusi ei olnud ning taristut ei hävinud.

Mustal merel on ootel 12 Vene mereväe alust, mille hulgas praegu Vene raketilaevu esmaspäeva hommikuse seisuga valves ei ole.

Briti luure: talv toob uued väljakutsed

Ühendkuningriigi kaitseministeerium rõhutas oma viimases ülevaates, et talv toob lahingute pidamisele uued tingimused, mis sõjategevust raskendavad. Päevavalguse vähenemine suurendab näiteks öövaatlusseadmete väärtust.

Külm temperatuur suurendab külmakahjustuste tekkimise tõenäosust, seda eriti kui puudub sobilik külmavarustus. Samuti on külma ilmaga sõduri päästmise ajavahemik (nn golden hour) poole lühem, mis muudab lahingkontakti riskantsemaks.

ISW: Peale lüüasaamist Hersonis suurendavad Vene väed pingutusi Donetski oblastis

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul suurendavad Vene relvajõud oma sõjalisi pingutusi Donetski oblastis lähinädalatel. Piirkonda saab saata sügisel mobiliseeritud mehi ning samuti Hersonist taandunud üksuseid.

Täiendavate Vene üksuste saabumine piirkonda suurendab survet Ukraina vägedele ning mõttekoja hinnangul peab Kiiev seetõttu saatma piirkonda kaitsesse täiendavaid vägesid.

ISW hinnangul ei saavuta Vene väed siiski Donetski oblastis suurt edu, kuigi nad võivad lõpuks Bahmuti linna vallutada.

Mõttekoda rõhutab, et Venemaa sügisel mobiliseeritud sõdurid on saanud vähese ettevalmistuse, on saanud kehva väljaõppe ning neil puudub tahe sõdida.

ISW analüütikute hinnangul ei saa Vene vägede juht Ukrainas, kindral Sergei Surovikin, olukorda olulisel määral muuta, kuna tal ei võimaldada luua uusi ründegruppe, millega saaks pidada mehhaniseeritud manööversõda Ukraina vägede vastu.

Samal ajal viib Ukraina suure tõenäosusega vabastatud Dnipro läänekaldalt üksuseid teistesse riigi piirkondadesse nii kaitsesse kui ka vastupealetungiks ette valmistuma.

Mõttekoja hinnangul Ukraina väed otse üle Dnipro ei kavatse minna.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 510 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 81370 (võrdlus eelmise päevaga +510);

- tankid 2848 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 5748 (+6);

- lennukid 278 (0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1839 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 205 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1509 (+2);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4316 (+21);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 160 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.