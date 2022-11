Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kinnitusel on Dnipro läänekaldal vabastatud 226 asulat. Vabastatud aladelt on leitud üle 400 sõjakuriteo. Zelenski hoiatas miinide ja teiste lõhkekehade eest vabastatud aladel. Hersoni oblastis Novoraiskis sõitis tsiviilauto maamiini otsa, milles sai neli inimest viga. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul viivad Vene väed täiendavaid üksuseid Donetski oblastisse.

Oluline 14. novembril kell 06.04:

- Zelenski: Ukraina leidis Hersonist üle 400 sõjakuriteo;

- Novoraiskis sõitis tsiviilauto maamiini otsa, neli inimest sai viga;

- ISW: Peale lüüasaamist Hersonis suurendavad Vene väed pingutusi Donetski oblastis.

Zelenski: Ukraina leidis Hersonist üle 400 sõjakuriteo

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises interneti, televisiooni ja teiste võtmeteenuste kiiret naasmist hiljuti vabastatud Hersoni oblasti aladele.

Kokku on Dnipro läänekaldal Zelenski sõnul vabastatud 226 asulat.

Võimalikult kiiresti püütakse taastada inimestele elekter ja kraanivesi, avalik transport ja Ukraina riiklik postiteenus, kinnitas Zelenski.

Zelenski hoiatas, et vabastatud piirkond on tugevalt mineeritud ning üks demineerija sai lõhkekeha demineerides hiljuti surma ja veel neli sai vigastada.

Ukraina presidendi sõnul jätkub piirkonnas ka Vene vägedest maha jäänud sõdurite ning palgasõdurite väljasõelumine.

Praeguseks on Ukraina uurijad tuvastanud vabastatud Hersoni oblastis üle 400 sõjakuriteo, kinnitas Zelenski.

Eraldiseisvalt teatas Ukraina asesiseminister Jevgeni Jenin Ukraina televisioonis, et üks Ukraina demineerijate sõiduk sõitis maamiini otsa.

Sõidukis oli kuus demineerijat ning keegi surma ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Novoraiskis sõitis tsiviilauto maamiini otsa, neli inimest sai viga

Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teatas, et vabastatud Hersoni oblastis, Novoraiskes, sõitis tsiviilauto maamiini otsa. Plahvatuses sai viga neli inimest, sh üks 13-aastane tüdruk.

Ukraina lõunaosas hukkus ligikaudu 40 Vene sõdurit

Ukraina lõunaringkonna teatel hukkus nende vastutusalas viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 40 Vene sõdurit. Samuti hävitati seitse Vene relvajõudude soomusmasinat.

Lõunaringkonna esindaja kinnitas, et Vene õhuvägi tulistas Berislavski rajooni pihta kaks Kh-31 raketti.

Rünnakus väidetavalt inimkaotusi ei olnud ning taristut ei hävinud.

Mustal merel on ootel 12 Vene mereväe alust, mille hulgas praegu Vene raketilaevu esmaspäeva hommikuse seisuga valves ei ole.

ISW: Peale lüüasaamist Hersonis suurendavad Vene väed pingutusi Donetski oblastis

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul suurendavad Vene relvajõud oma sõjalisi pingutusi Donetski oblastis lähinädalatel. Piirkonda saab saata sügisel mobiliseeritud mehi ning samuti Hersonist taandunud üksuseid.

Täiendavate Vene üksuste saabumine piirkonda suurendab survet Ukraina vägedele ning mõttekoja hinnangul peab Kiiev seetõttu saatma piirkonda kaitsesse täiendavaid vägesid.

ISW hinnangul ei saavuta Vene väed siiski Donetski oblastis suurt edu, kuigi nad võivad lõpuks Bahmuti linna vallutada.

Mõttekoda rõhutab, et Venemaa sügisel mobiliseeritud sõdurid on saanud vähese ettevalmistuse, on saanud kehva väljaõppe ning neil puudub tahe sõdida.

ISW analüütikute hinnangul ei saa Vene vägede juht Ukrainas, kindral Sergei Surovikin, olukorda olulisel määral muuta, kuna tal ei võimaldada luua uusi ründegruppe, millega saaks pidada mehhaniseeritud manööversõda Ukraina vägede vastu.

Samal ajal viib Ukraina suure tõenäosusega vabastatud Dnipro läänekaldalt üksuseid teistesse riigi piirkondadesse nii kaitsesse kui ka vastupealetungiks ette valmistuma.

Mõttekoja hinnangul Ukraina väed otse üle Dnipro ei kavatse minna.