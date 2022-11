Sillamäe sotsid kaitsevad Nõukogude katselenduri tänavanime

Riigihalduse ministrile läkitatud pöördumises kirjutatavad neli saadikut, et Valeri Tškalovi tänava ümbernimetamine ei ole põhjendatud.

"Paljudes maailma riikides - USA-s, Tšehhis, Moldovas, Ukrainas ja paljudes endise NSV Liidu iseseisvates riikides kannavad tänavad, sõidurajad, sõiduteed, puiesteed või kohalikud omavalitsused legendaarse piloodi Valeri Tškalovi nime. Kokku on maailmas umbes 400 toponüümi. Valeri Tškalov ja tema meeskond tegid tol ajal fantastilise lennu üle põhjapooluse Ameerikasse, ulatades ameeriklastele sõpruse käe. Ameerika elanikud võtsid selle lennu väga soojalt vastu ja see on dokumenteeritud. Ameeriklased jäädvustasid Vancouveris oma austust tema saavutuse üle tänavanime kujul."

Pöördujad lisavad, et tänavale Valeri Tškalovi nime andmisel lähtus Sillamäe linna endine juhtkond tema pühendumisest asjale, kõrgeimast professionaalsusest ja sihikindlusest eesmärgi saavutamisel, mis oli eeskujuks ja oli oluline uue linna ehituse ajal.

"Kas demokraatlikus ühiskonnas ei tunnustata professionaalsust, pühendumust ja väärikust? Valeri Tškalovi nimeline tänav on nimetatud just nende iseloomuomaduste järgi, mis peaks olema eeskujuks kaasaegsetele, mitte ainult venekeelsetele noortele, kes otsivad oma eluteed. Ükski linna vanuritest ei mäleta selle inimese poliitilist tegevust, kuid kõik mäletavad teda kui enneolematult vaprat pilooti. /.../ Tänaseni pole ajakirjanduses ega sotsiaalvõrgustikes ilmunud teateid, et kusagil maailmas oleks kerkinud küsimus piloodi Valeri Tškalovi nime inimeste mälust eemaldamise või tema nimega seotud toponüümide ümbernimetamise kohta."

Pöördujad leiavad, et sellised küsimused nagu tänavate ümbernimetamine peaks olema kohaliku omavalitsuse eesõigus ja need tuleks lahendada linnahääletusel või teise võimalusena linna elanike või vähemalt Valeri Tškalovi nimelise tänava elanike küsitlemise teel.

Riigihalduse minister saatis 23. septembril Sillamäe linnavalitsusele kirja, milles palus esimesel võimalusel päevakorda võtta Valeri Tškalovi nimelise tänava asendamise Eesti aja- ja kultuurilooga sobiva kohanimega.

"Tulenevalt olukorrast, kus Venemaa alustas 24. veebruaril 2022. a täiemahulist sõjalist agressiooni iseseisva Ukraina riigi vastu, on Eesti riigile sümboolse tähtsusega eemaldada Eestis käibelt Eestit okupeerinud Nõukogude Liidu repressioonide ja kuritegevusega seotud olnud isikute pühendusnimed ja muud kohanimed, mis on selgelt vastuolus Eesti aja- ja kultuurilooga," kirjutas Solman.

1904. aastal sündinud ja 1938. aastal surnud Valeri Tškalovil Eestiga mingit sidet polnud. Tškalov osales aastatel 1936 ja 1937 mitmel ülipikal lennul, sh 63-tunnisel ja 8811 kilomeetri pikkusel vahemaandumiseta lennul Moskvast Washingtoni osariiki.