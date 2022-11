Saksamaa võib kaotada ühistranspordis maskikohustuse

Saksamaa nakkuskaitseseaduse kohaselt saavad liidumaad ise otsustada, kas maskide kandmine kohalikus transpordis on kohustuslik või mitte. Kaugrongidele kehtib maskikohustus kogu riigis.

Schleswig-Holsteini liidumaa peaminister Daniel Günther teatas eelmisel reedel, et ei soovi pärast aasta lõppu liidumaa bussides ja rongides maskikohustusega jätkata ning käis välja ka ettepaneku, et liidumaad võiksid oma praktika ühtlustada.

CDU ridadesse kuuluv poliitik apelleeris inimeste isiklikule vastutusele: "Jääge sümptomitega koju." Ta avaldas ka lootust, et teised liidumaad järgivad seda eeskuju.

Reedel teatas Schleswig-Holstein koos Baden-Württembergi, Baieri ja Hesseniga ka seda, et kaotavad koroonaga nakatunud inimeste isolatsioonikohustuse.

Schleswig-Holsteini liidumaa soov lõpetada bussides ja rongides maskide kandmise kohustus on föderaalpoliitikas toonud kaasa vastakaid reaktsioone.

Vabade Demokraatide Partei (FDP) parlamendirühma tervishoiupoliitika eestkõneleja Andrew Ullmann ütles Weltile, et pooldab maski kandmise nõude asemel soovituse andmist, sest kodanikud suudavad ise end kaitsta ja ise otsuseid teha.

Bundestagi Roheliste tervishoiupoliitika eestkõneleja Janosch Dahmen aga lükkas tagasi nii maskikohustusest loobumise kui ka nelja liidumaa poolt väljakuulutatud isolatsiooninõuete tühistamise.

"Meil puudub uusi, meditsiiniliselt tõendatud põhjendusi, miks peaksime praegu kalduma kõrvale varasemast seadusandlikust eraldumis- ja isolatsiooninõuetest. Või ka maskikandmise kohustusest ühistranspordis," ütles Dahmen.

Alam-Saksi liidumaa peaminister Stephan Weil võttis ettevaatliku positsiooni.

"Isegi kui me kõik sooviksime midagi muud, pole pandeemia veel lõppenud. Seda tõestab ka suhteliselt suur surmajuhtumite arv, mida endiselt registreeritakse," ütles Sotsiaaldemokraatlikusse Parteisse (SPD) kuuluv poliitik Weltile.

Ta lisas, et senised kogemused on näidanud, et külmal aastaajal on probleemid koroonaviirusega suuremad.