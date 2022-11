AFP teatel viidi Vene välisminister Balil haiglasse, Venemaa eitab

Agence France-Presse (AFP) teatel viidi Indoneesiasse Balile G20 tippkohtumisele saabunud Vene välisminister Sergei Lavrov haiglasse.

Bali võimude teatel on Lavrov hea tervise juures ning käis Sanglahi haiglas kõigest kontrollis, kinnitas Bali kuberner I Wayan Koster.

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova sõnul on väited valeinfo tipptase, vahendas Interfax.

Zahharova jagas ka Telegramis videot, milles on näha T-särgis ja lühikestes pükstes Lavrovi.

Sama videot jagas Twitteris Politico Europe ajakirjanik Zoya Sheftalovich.

Russian foreign ministry spokeswoman Maria Zakharova posted this vid of Sergey Lavrov in Bali, claiming it proved he hadn't been hospitalised.

Ofc, vid doesn't rule out Lavrov being treated earlier.

Bali's governor reportedly said Lavrov had a "check-up".https://t.co/BzLtkQCxZ6 pic.twitter.com/WXSu8CRHIK