Pariis ja London proovivad vähendada migrantide reise üle La Manche'i väina

Sel aastal on väikeste paatidega üle La Manche'i väina reisinud juba üle 40 000 inimese. Eelmisel aastal oli see number 28 526. Sisserände tõttu on surve all Briti uus valitsus, vahendas Reuters.

Eelmisel kuul ütles Suurbritannia siseminister Suella Braverman, et riik seisab silmitsi "invasiooniga".

"Nii Suurbritannia kui ka Prantsusmaa huvides on teha koostööd selle keerulise probleemi lahendamiseks. Kiiret lahendust pole, kuid see uus korraldus tähendab, et saame märkimisväärselt suurendada Põhja-Prantsuse rannikutel patrullivate korrakaitsjate arvu ja tagada, et Prantsuse ja Suurbritannia ametnikud töötavad koos, et peatada smugeldajad," ütles esmaspäeval Braverman.

Prantsuse siseminister Gerald Darmanin ütles, et Pariis ja London tugevdavad selle lepinguga oma koostööd ebaseadusliku sisserände vastu.

Lepingu raames kasvab Põhja-Prantsusmaa rannikutel patrullivate korrakaitsjate arv 40 protsendi võrra. Lepingu raames saavad Briti ametnikud minna esimest korda prantslaste juhitud juhtimiskeskustesse.

Prantsusmaa ei tahtnud varem oma territooriumile lasta Briti korrakaitsjaid. Pariis väitis siis, et selline samm ohustab Prantsusmaa suveräänsust.

Põhja-Prantsusmaal asuva Teteghemi linnapea Franck Dhersin hoiatas siiski, et migrandid jätkavad La Manche'i väina ületamist.

"Nad ei taha jääda Belgiasse, Saksamaale ega Prantsusmaale. Nad tahavad minna Inglismaale, kus asuvad nende pereliikmed," ütles Dhersin.