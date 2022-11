Auvere elektrijaam alustab sel nädalal taas tööd

Auvere elektrijaama hooldus- ja uuendustööd on läinud plaanipäraselt ning käesoleval nädalal on plaanis jaam uuesti käivitada, teatas Eesti Energia esindaja.

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaivi sõnul muutub Auvere jaam aastahoolduse ja uuendustööde tulemusena talvisteks külmaperioodideks senisest töökindlamaks.

"Auvere elektrijaama praeguse seisaku ajal teeme ära iga-aastase hoolduse, mis on vajalik jaama töös hoidmiseks ja paigaldame uued soojusvahetid ehk lahendame jaama ehitajast jäänud probleemi. Need tööd tõstavad jaama töökindluse 90 protsendini ja vähendavad oluliselt ootamatute rikete tekkimise võimalust," lausus Kaiv.

Ta lisas, et samuti on kavas lisaks mainitud kahe soojusvaheti välja vahetamisele uuendada ka olemasolev kütuse etteande süsteem. "Soojusvahetite uuendust teeme koostöös ettevõttega Sumitomo SHI FW," sõnas Kaiv.

Auvere jaam tootis tänavu üheksa kuuga 1,13 TWh elektrienergiat, mis on umbes viiendik samal perioodil kogu Eestis toodetud elektrist ja sama palju, kui tootsid Enefit Poweri neli vanemat plokki kokku.

Auvere elektrijaam on juhitav hübriidjaam, mis kasutab kütusena eri tooraineid, sealhulgas uttegaasi. Uttegaas on vedelkütuste tootmise kõrvaltoode. Ühe megavatt-tunni elektrienergia tootmisel uttegaasist eraldub kaks korda vähem CO2, kui sama koguse elektri tootmisel põlevkivist. Samuti on võimalik kütusena kasutada ka puidujäätmeid.

Rikete poolest kurikuulus Eesti Energia Auvere elektrijaam läks remonti oktoobri alguses. Remont kestis 45 päeva. Algselt plaaniti aastahooldus teha suvel, kuid kuna tarneprobleemide tõttu ei saadud õigeaegselt kätte soojusvaheteid ja muid nende asendamiseks vajalikke komponente, siis lükati jaama töö peatamine sügisesse.

Auvere elektrijaam avati 2018. aasta augustis. Jaama ehitas General Electric.