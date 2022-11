Berliin riigistas Gazpromi Saksa tütarfirma

Saksamaa valitsus teatas esmaspäeval, et riigistas Venemaa gaasimonopoli Gazprom Saksa tütarfirma.

Saksa majandusministeerium teatas oma avalduses, et Gazprom Germania on läinud föderaalsesse omandisse. Võimude teatel oli ettevõtte sattunud maksejõuetuse ohtu, mis omakorda seab ohtu Saksa varustuskindluse, vahendas Financial Times.

Saksamaa võttis Gazprom Germania oma kontrolli alla juba aprillis. Firma uus nimi on nüüd Securing Energy for Europe (Sefe).

"Hiljuti katkestasid ettevõttega ebaselge omanikustruktuuri tõttu sidemed pangad ja teised äripartnereid. See seab ohtu Sefe äritegevuse jätkumise ja laiemalt ka Saksa gaasivarustuse," teatas majandusministeerium.

Sefe varade hulka kuulub Saksamaa suurim gaasihoidla kui ka tööstusfirmasid gaasiga varustav jaotusfirma Wingas.

Hiljuti võttis Berliin oma kontrolli alla Venemaa riikliku naftafirma Rosneft Saksa üksuse. Berliin võttis üle Rosnefti osalused Schwedti, Karlsruhe ja Vohburgi naftatöötlemistehastes.

Kolmandik Saksamaale imporditud Venemaa naftast läks enne sõja puhkemist Schwedtis asuvasse rafineerimistehasesse.