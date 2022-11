Politico: Iraan võib õpetada Venemaad sanktsioonidest mööda hiilima

Iraan on sanktsioonide tõttu välja arendanud keerulise võrgustiku. Islamiriik arendas välja varifirmade võrgustiku, mida Iraani ettevõtted kasutavad sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Nii saavad Iraani firmad jätkata äritegevust välisriikides, vahendas Politico.

Lääne diplomaatide teatel pakkus Iraan nüüd oma teadmisi Moskvale. Hiljuti kohtusid Venemaa ja Iraani kõrged ametnikud. Kohtumisel osalesid ka Iraani keskpanga juht Ali Salehabadi ja asemajandusminister Ali Fekri.

Kui Moskva suudab Iraani süsteemi kopeerida, siis ei pruugi sanktsioonid Venemaa majandusele avaldada nii suurt mõju, kui seda loodavad lääneriigid. Selline süsteem annaks Kremlile rohkem aega, et Venemaa saaks jätkata oma sõjalist tegevust Ukrainas.

Sanktsioonide tõttu vähenes Iraani naftaeksport umbes poole võrra, riik siiski jätkab naftatoodete ja metallide eksporti. Iraan jätkab nafta tarnimist Hiinasse, mida islamiriik müüb suure allahindlusega.

Iraan viib oma nafta tankeritele ja seejärel segab selle välismaistes sadamates muu toornaftaga, et varjata selle päritolu. Islamiriigi jaoks on peamiseks probleemiks oma nafta eest tulu kätte saamine, kuna rahvusvahelist finantssüsteemi kontrollib USA.

Iraan müüb naftat seetõttu varifirmade kaudu, sageli müüakse nii naftat veel teistele riiulifirmadele edasi. Iraan pääseb nii ligi välisvaluutale, ilma, et ükski dollar siseneks Iraani finantssüsteemi. Iraanis paiknevad spetsiaalsed organisatsioonid, mis haldavad varifirmade võrgustikku välismaal. Need firmad on registreeritud Hiinas, AÜE-s ja Türgis.

Kui Iraani firmal on vaja sooritada sanktsioonidega keelatud välistehing, siis võib kohalik pank pöörduda mõne spetsiaalse organisatsiooni poole, et vormistada makse läbi varifirmade võrgustiku. See muudab raha tegeliku päritolu kindlakstegemise äärmiselt keeruliseks.

Naftaga seotud tehingute arveldamise viimane etapp toimub dollarites või eurodes. See nõuab lääneriikide pankade kaasamist. Politico teatel on Iraan nende tehingute arveldamisel kasutanud lääne pankasid, nagu Commerzbank, Deutsche Bank ja Citigroup. Diplomaatide sõnul puuduvad tõendid, et pangad olid teadlikud, et need tehingud olid osa Teherani skeemist.

"Suurem osa tehingutest toimub läbi Araabia Ühendemiraatide. AÜE lähedus Iraanile ja selle regulatiivne keskkond muudavad riigi Teherani jaoks soodsaks kohaks, kus teha äritegevust," ütlesid diplomaadid.

Lääneriikide pangad kinnitasid, et järgivad Teherani-vastaseid sanktsioone. Pangad on investeerinud miljardeid dollareid arvutisüsteemidesse, et juurida välja kahtlased tehingud. Siiski on iraanlased neist sageli sammu võrra ees.