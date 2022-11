Teisipäev on sajune, seejärel läheb külmemaks

Ööl vastu teisipäeva jõuab Põhja-Eestisse tihe sadu ja levib lõunasse, sajab vihma, idas sekka lörtsi. Paiguti on udu. Tuul puhub lõunast ja edelast 3 kuni 9 meetrit sekundis, Lääne-Eestis pöördub hommikuks läände ja loodesse ning tugevneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, Lääne-Eesti rannikul kuni +8 kraadi.

Hommik on paljudes kohtades vihmane, Ida-Eestis tuleb ka lörtsi. Tuul puhub Ida-Eestis lõunakaarest, Lääne-Eestis läänest ja loodest 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7 kraadini.

Päev on pilves. Sajab vihma, Ida-Eestis ka lörtsi. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub põhja ja kirdesse ning tugevneb 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on sisealadel sadu vähe, rannikul enam. Külmenevas õhus sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Kolmapäevane õhutemperatuur on -2 kuni +5 kraadi.

Neljapäeva öösel võib õhutemperatuur langeda kohati -5 kraadini.

Reedel on rohkem päikest näha, lume ja lörtsisaju tõenäosus püsib põhjarannikul.

Laupäev on juba kõikjal kuivem. Öösel on miinuskraade kuni 6, plusskraadid on vaid rannikul, päevane õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni +3 kraadi.