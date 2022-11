Tankleri hinnangul võis Trumpi aeg USA vahevalimistega lõppeda

"Donald Trumpi ja tema meeskonna jaoks oleks pidanud need vahevalimised olema heaks võimaluseks, kuidas uuesti demonstreerida, et see, mis toimus kaks aastat tagasi presidendivalimiste ajal oli midagi, mis läks valesti – et Joe Biden sai presidendiks, et senat ja esindajatekoda läksid demokraatide kätte. Need vahevalimised oleksid pidanud näitama, et võib-olla tõesti oli midagi untsu läinud – kas häälte lugemisel või andmisel. Ehk et vabariiklaste jaoks oleksid need vahevalimised pidanud maailma uuesti tagasi keerama normaalsusesse. Donald Trumpi jaoks ka. Aga seda ei juhtunud ja seepärast ma arvangi, et Donald Trumpi enda aeg võib olla nende vahevalimiste käigus otsa saanud," rääkis Tankler.

Kui Trump kaotas 2020. aasta presidendivalimised ning lootis nüüd saada valijatelt uuesti toetuse, siis vahevalimised näitasid, et valijad on öelnud sellele teamile uuesti ei, tõdes Tankler.

See on seda ilmsem, et need valimised toimusid vabariiklaste ja Trumpi meeskonnale jaoks soodsas seisus, kõrge inflatsiooni ja ebapopulaarse Joe Bideni presidentuuri kontekstis, kusjuures ajalooliselt on tavaliselt võimul olev president saanud lüüa.

Sellele vaatamata rõhusid aga vabariiklased paljuski sellele, et väitsid eelmiste valimiste ebaausust ning eeldasid, et sotsiaalsed küsimused nagu abordiõigus on valijatel juba meelest läinud. "Nad arvasid, et need teemad kaovad ning inimesed keskenduvad kõrgele bensiinihinnale ja rahulolematusele majandusega ning vabariiklased saavad öelda, et näete – meie poolt hääletati, järelikult olid ka eelmine kord asjad valesti. Niimoodi ei läinud," tõdes ta.

Ta lisas, et kui presidendivalimistel võiski nii olla, et tõesti hääletati Trumpi vastu, siis vahevalimistel on küsimused märksa enam kohalikud – linnapea, kuberneri, senaatori valimine – ning ei hääletata nii palju n-ö suure poliitika üle ja see võibki olla üks võti vahevalimiste hindamisel. Tankler tõi näiteks abordiõiguse, mis pärast ülemkohtu otsust on kohalik teema, ning selles ei saanud äärmuslike vaadetega vabariiklased osariikides valijate toetust.

Kommenteerides teateid, justkui survestaks USA Ukrainat Venemaaga läbirääkimistele, leidis Tankler, et see võib olla suunatud siseriiklikult oma valijatele, et näidata, et Washington ei toeta mitte ainult sõjapidamist, vaid on ka rahu poolt.