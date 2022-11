Luhanski oblasti juhi Serhi Haidai sõnul lähenevad Ukraina väed Luhanskis Rubižnele ja Kreminnale. Zalužnõi suhtles USA kindrali Mark Milleyga, peale mida ta rõhutas, et Ukraina armee ei aktsepteeri läbirääkimisi ega kompromisse ning strateegiliseks eesmärgiks on kogu Ukraina vabastamine. USA ja Hiina liidrid mõistsid ühiselt hukka tuumarelvadega ähvardamise. ÜRO Peaassamblee nõudis resolutsiooniga Venemaalt sõjakahjude kinni maksmist Ukrainale.

Oluline 15. novembril kell 10.57:

- Haidai: Ukraina väed lähenevad Rubižnele ja Kreminnale;

- Fedorov: Melitopolis toimus Vene vägede paiknemiskohas plahvatus;

- Ukraina peastaap: Svatove lähistel Milovatkas hävitati Vene peakorter;

- CNN: USA ikkagi kaalub kõrgtehnoloogiliste Gray Eagle droonide saatmist Ukrainale;

- Zalužnõi: Ukraina armee ei aktsepteeri läbirääkimisi ega kompromisse;

- USA ja Hiina liidrid mõistsid ühiselt hukka tuumarelvadega ähvardamise;

- ÜRO Peaassamblee toetas resolutsiooniga Venemaa reparatsioone Ukrainale;

- Ukraina lõunaringkond: Vene väed rajavad Dnipro idakaldale kaitserajatisi;

- ISW: Venemaa tahab peale Hersonist taandumist saavutada edu Donetskis;

- Briti luure: Venemaa on teinud mereäärsest Henišeskist Hersoni "ajutise pealinna";

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 710 sõdurit ja 13 tanki.

Haidai: Ukraina väed lähenevad Rubižnele ja Kreminnale

Luhanski oblasti juhi Serhi Haidai sõnul on praegu Luhanski oblastis ägedad lahingud ning lahingukära on kuulda ka Rubižnes ja Kreminnas, millest jääb mulje, et rindejoon läheneb nendele linnadele.

Haidai hoiatas, et Ukraina väed ei saa Vene kaitserajatiste tõttu kiiresti edeneda. Samuti olevat Vene mobiliseeritute seas palju hukkunuid.

Ukraina taastas raudteeühenduse Mõkolajiviga

Teisipäeval saabus Mõkolajivi linna esimene rong Kiievist alates 24. veebruarist, mil algas Venemaa täieulatuslik sissetung Ukrainale, vahendas The Kyiv Independent.

Fedorov: Melitopolis toimus Vene vägede paiknemiskohas plahvatus

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi väitel toimus linnas 24. kooli lähistel plahvatus, kus paiknes suur hulk Vene sõdureid.

Esialgse info kohaselt oli plahvatuse taga kohalikud partisanid, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina peastaap: Svatove lähistel Milovatkas hävitati Vene peakorter

Ukraina relvajõudude teisipäeva hommikul tehtud rindeülevaates teatati Vene vägede peakontori hävitamisest Svatove lähistel Milovatkas Luhanski oblastis. Väidetavalt on Ukraina rünnaku tõttu hukkunud ligikaudu 30 Vene sõdurit ja enam kui 20 sai haavata.

Peastaap juhtis tähelepanu, et okupeeritud Krimmi poolsaarel on näha liikluse järkjärgulist taastumist Kertši väina sillal.

Viimase ööpäeva jooksul tulistas Ukraina õhutõrje alla kaks Vene Orlan tüüpi drooni.

Zelenski kõne G20-le: nüüd on aeg lõpetada hävitav Venemaa sõda

Volodõmõr Zelenski pidas teisipäeval G20 tippkohtumisel videokõne, milles kutsus üles survestama Venemaad rahule.

Zelenski kinnitas, et Ukraina ei lase Vene vägedel regrupeeruda peale nende taandumist Dnipro läänekaldalt. Zelenski kinnitas, et lahingud jätkuvad kuniks Ukraina vabastab kogu enda riigi territooriumi.

"Ma olen veendunud, et nüüd on aeg lõpetada Venemaa hävitav sõda," teatas Zelenski videokõnes.

Zelenski kutsus Venemaad oma vägesid Ukrainast välja viima ning kinnitama Ukraina territoriaalse terviklikkuse tunnistamist.

Ukraina president rõhutas, et Kiiev ei kavatse teha kompromisse enda suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ega iseseisvuse suhtes.

Vene-Ukraina sõda on Indoneesias toimuva G20 tippkohtumise arutelude keskmes.

CNN: USA ikkagi kaalub kõrgtehnoloogiliste Gray Eagle'i droonide saatmist Ukrainale

Ameerika Ühendriigid uurivad viise, kuidas modifitseerida kõrgtehnoloogilist Gray Eagle'i drooni sedasi, et selle saaks Ukrainale saata.

The Wall Street Journal teatas eelmisel kolmapäeval, et USA ei ole eskalatsiooni kartes saatnud Ukrainale kõrgtehnoloogilisi droone.

CNN teatas kahele allikale tuginedes, et relvasaadetist siiski kaalutakse. Drooni võimaliku modifitseerimist Ukraina tarbeks juhib allika kinnitusel USA armee.

Gray Eagle saab endaga kaasas kanda kuni neli Hellfire'i raketti ning lennata kuni seitsme kilomeetri kõrgusel. Drooni maksimaalne lennuaeg on 30 tundi.

Zalužnõi: Ukraina armee ei aktsepteeri läbirääkimisi ega kompromisse

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas Telegramis, et suhtles USA staabiülemate komitee esimehe Mark Milleyga, kellele Zalužnõi rõhutas, et Ukraina sõjavägi ei aktsepteeri mingeid läbirääkimisi, kokkuleppeid ega kompromissotsuseid.

Läbirääkimistel on ainult üks tingimus – Venemaa peab lahkuma kõigilt vallutatud aladelt, rõhutas Zalužnõi.

Kindral jagas oma USA kolleegiga sõjalist olukorda rindel Ukraina perspektiivist. Olukord on Zalužnõi hinnangul stabiilne ja kontrolli all.

Zalužnõi tunnistas, et Vene väed teevad palju pealetungikaitseid, kuid kindrali sõnul ei ole need edukad.

Kindral Zalužnõi rõhutas, et Ukraina relvajõudude strateegiliseks eesmärgiks on kogu Ukraina territooriumi vabastamine.

Hiljuti vabastatud Hersoni linn Autor/allikas: SCANPIX/Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire

USA ja Hiina liidrid mõistsid ühiselt hukka tuumarelvadega ähvardamise

Indoneesias G20 kohtumise eel kohtusid USA president Joe Biden ning Hiina liider Xi Jinping. Biden ja Xi rõhutasid mõlemad vastuseisu tuumarelvade kasutamisele ja nende kasutamise ähvardamisele, teatas Valge Maja.

Hiina välisministeerium mainis oma kohtumise kokkuvõttes, et "konfliktidel ja sõdadel pole võitjat... ning... vastuseisu suurriikide vahel tuleb vältida." Hiina teatas lisaks, et on alati rahu poolt olnud ning toetanud rahukõnelusi.

Venemaa president Vladimir Putin on korduvalt viidanud, et Venemaa on valmis kasutama enda territooriumi kaitseks tuumarelvi. Lääneriigid on tõlkinud seda kui hoiatust kasutada tuumarelva ka Ukrainas annekteeritud territooriumite kaitseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnustas kahe suurriigi juhtide kommentaare oma õhtuses videopöördumises. "Kõik saavad aru, kellele need sõnad on mõeldud," lisas Zelenski.

ÜRO Peaassamblee toetas resolutsiooniga Venemaa reparatsioone Ukrainale

ÜRO liikmesriigid toetasid esmaspäeval ülekaalukalt resolutsiooni, millega kutsuti üles Venemaad maksma Ukrainale kinni sõja tekitatud kahjud.

Resolutsiooni poolt hääletasid 94 riiki, 14 hääletas vastu ning 73 riiki ei hääletanud.

Ukraina suursaadik ÜRO-s Serhi Kõslõtsja teatas ÜRO-s, et pole midagi uut päikese all, tuues näiteks kuidas 77 aastat tagasi nõudis ja sai reparatsioone Nõukogude Liit, nimetades seda moraalseks õiguseks riigile, kes oli kannatanud sõja ja okupatsiooni tõttu.

"Venemaa, kes väidab end olevat 20. sajandi türannia järglane, teeb praegu kõike, et vältida sõja ja okupatsiooni eest maksmist ning põgeneda tehtud kuritegude pärast vastutuse eest," rõhutas diplomaat.

ÜRO resolutsioonid on mittesiduvad.

Ukraina lõunaringkond: Vene väed rajavad Dnipro idakaldale kaitserajatisi

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja teatas varahommikul, et Vene relvajõud on asunud Dnipro ida- ehk vasakkaldale rajama kaitserajatisi.

Ringkonna teatel on piirkonnas ligi 40 Vene luuredrooni.

Esmaspäeval ründasid Vene väed Berislavi piirkonda Lancet' hulkurdroonidega.

Vene väed ründasid Ošakivit Kinburni maasäärest Gradi raketisüsteemiga. Rünnati ümbritsevat akvatooriumit ja muule. Ukraina väed kaotusi ei kandnud.

Sealkandis kinnitati ka õhutõrjesüsteemi S-300 ning õhutõrjesüsteemi Tor-M2 häving. Samuti hävitati kolm soomusmasinat.

Konkreetse poolsaare kohta on analüütikud palju spekuleerinud ning mõned neist on arvanud, et Ukraina väed tegid sinna hiljuti dessandi, kuigi seda pole võimalik sõltumatult kinnitada ega ümber lükata.

Vene laevastikust on merel 10 laeva, sh üks allveelaev, mis suudab välja tulistada kuni neli Kalibri raketti.

ISW: Venemaa tahab peale Hersonist taandumist saavutada edu Donetskis

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene väejuhatus asunud vägesid ümber paigutama Donetski oblastisse peale lahkumist Dnipro läänekaldalt Hersoni oblastis.

ISW hinnangul võivad Vene väed Donetskis piiratud määral edeneda, kuid need ei ole suures pildis sõjaliselt olulised arengud.

Mõttekoja analüütikud toovad välja, et Vene kaitseministeeriumi väited Vene vägede territoriaalsest edenemisest Donetski oblastis suurenesid laupäeval ja pühapäeval.

Selliste väidete eesmärk on rõhutada, et Venemaa intensiivistab jõupingutusi Donetskis peale taandumist Dnipro läänekaldalt.

Mitu nädalat enne seda ei teatanud Vene väed territooriumi vallutamisest Donetski oblastis.

ISW tõi ka välja, et Vene sõjablogijad asusid Vene väejuhatus tugevalt kritiseerima, kui selgus, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski on Hersoni linnas ning sai seal muretult ringi liikuda.

Vene sõjablogijad samas Vene vägede taandumise kohta üle Dnipro jõe ei ole palju kommenteerinud, tõi ISW välja.

Mõttekoda tõi ka välja, et Wagneri grupi asutaja Jevgeni Prigožin on asunud enda mõju Venemaal suurendama.

Briti luure: Venemaa on teinud mereäärsest Henišeskist Hersoni "ajutise pealinna"

Ühendkuningriigi luureülevaates väidetakse, et Venemaa on teinud Henišeskist Hersoni oblasti uue "ajutise pealinna". Tõenäoliselt viiakse piirkonda ka Vene vägede juhtimispunkt.

Henišeski valimine võimaldab Vene väejuhatusel koordineerida Vene vägesid nii Ukraina rünnakute vastu üle Dnipro kui ka võimaliku Ukraina Melitopoli sihitud rünnaku vastu.

Samuti saaks Henišeskist koordineerida Krimmist saabuvaid täiendavaid Vene üksuseid.

Henišesk on brittide sõnul Ukraina suurtükisüsteemide laskeulatusest väljas.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 710 sõdurit ja 13 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 82080 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 2861 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 5748 (+25);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1850 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 208 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 1511 (+2);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4351 (+35);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 160 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.