Soome valitsusel on neljapäevani aega leppida kokku kulukad ettepanekud

Soome valitsusel on neljapäevani aega esitada parlamendile eelnõu, millest tahetakse teha seadused enne praeguse parlamendikoosseisu lõppu. Soomes toimuvad 2023. aasta kevadel parlamendivalimised. Neljapäevaks tuleb esitada parlamendile Soome riigieelarve.

Soome rahvusringhääling Yle teatas, et nende allikate kohaselt takistab valitsuses olev Soome Keskerakond (Keskusta) mitmete eelnõude parlamenti jõudmist nende praegusel kujul.

Keskusta on näiteks arvanud, et saamide piirkonna seadus peaks jääma järgmise valitsuse menetleda.

Vaidlusi tekitab põllumajanduse abistamine, ravijärjekordade lühendamine ning saamide teema.

Soome Keskerakond tahab riigi põllumajandussektori abistamise küsimusele kiiret lahendust. Abipakett on planeeritud olema veidi alla 300 miljoni euro.

Abikapakett pakuti välja väetise ning elektri hinna suure tõusu tõttu. Ka teised Soome valitsusparteid soovivad mingil viisil toetada põllumajandust, kuid erakondade vahel puudub konsensus, kui suur peaks abipakett olema ning mida see peaks sisaldama.

Soome perede ja põhiteenuste minister Krista Kiuru on samas nõudnud 700 miljonit eurot, et lühendada ravijärjekordi riigis. Järjekorrad kasvasid koroonapandeemia ajal. Kiuru on Soome sotsiaaldemokraatide liige nõnda nagu ka peaminister Sanna Marin.

Keskparteile on see nõudmine tekitanud küsimusi, kuna veel paar nädalat tagasi teatas valitsusse ja Vasakparteisse kuuluv kohalike omavalitsuste minister Sirpa Paatero intervjuus Helsingin Sanomatele, et Soome valitsus ei plaani uusi rahaotsuseid sotsiaalvaldkonnas.

Soome valitsus ei suuda tõenäoliselt ei põllumajanduse toetamise ega ravijärjekordade vähendamise küsimuses teisipäeval otsusele jõuda.

Yle allikate hinnangul mahuvad uued kulutused pigem järgmise aasta esimesse lisaeelarvesse, mitte praegu esitatavasse.

Neljapäevaks esitada kulutused idapiirile ja NATO-le

Valitsus kavatseb esitada Soome parlamendile neljapäevaks eelarve ettepaneku, milles on lisakulutusi 600–700 miljoni euro ulatuses, kuid praegu ei sisalda see veel lisatoetust põllumajandusele ega ravijärjekordade lühendamisele.

Eelarve ettepanekus sisaldub praegu 140 miljonit eurot Soome idapiiri väljaehitamiseks, elektritoetused leibkondadele läbi riikliku pensionisüsteemi summas 100 miljonit eurot, 50 miljonit NATO-ga liitumise kuludele (personal ja infosüsteemid) ja 70–80 miljonit hävituslennukite ostule lisaks, kuna vahetuskurss on muutunud.

Peale selle paneb Soome valitsus Soome kliimafondi 100 miljonit eurot, annab lisaraha lasteaia õpetajate väljaõppeks ning kompenseerib riigiasutuste kinnisvara rentimise kulude tõusu.

Põllumajanduse toetamise ja saamide osas puudub kokkulepe

Valitsuserakondades puudub Yle hinnangul ühine arusaam, kui suur peaks olema toetuspakett põllumajandusele ning kõigi osaliste hinnangul ei ole ettepanek piisavalt põhjalikult ette valmistatud.

Suurima vaidluse on aga Yle sõnul tekitanud saamide seaduse muutmise ettepanek. Praegune saamide seadus pärineb 1995. aastast. Vaidluse keskmes on küsimus, keda saab defineerida saamina. Keskerakond ei soovi praegust definitsiooni muuta, kuid teised valitsusparteid tahavad.