USA kaitsevaldkonna "pistrikud" tahavad riigile taktikalisi tuumarelvi

Eelmine kuu peatati USA-s merelt välja lastava tuumalõhkepeaga tiibraketi arendamise programm. Mitmed USA kaitsevaldkonna jõulise välispoliitika suuna esindajad ehk "pistrikud" püüavad survestada Bideni administratsiooni, et relvasüsteemi programm taastataks.

Merelt välja lastava tuumalõhkepeaga tiibraketi (Nuclear Sea-Launched Cruise Missile – SLCM-N) programmi toetas USA kaitseministeerium.

Eelmisel kuul lõpetas USA valitsus tuumavõime hindamise käigus SLCM-N-i arendamise rahastamise.

Hindamise käigus jõuti järeldusele, et Venemaa ja Hiina heidutuse eesmärgil ei ole sellisest taktikalisest tuumalõhkepeast tegelikult kasu.

USA kaitsevaldkonna allikad aga kinnitasid lehele The Times, et USA kaitsevaldkonna jõulise välispoliitika suuna esindajad ehk "pistrikud" ei ole kärpega rahul ning survestavad Bideni administratsiooni, et viimane mõtleks oma otsuse ses osas ümber.

Hiljuti on kasvanud lääneriikide seas mure, et Vene president Vladimir Putin võib peale lüüasaamist Ukrainas kasutada taktikalist tuumarelva. USA on hoiatanud Venemaad tuumarelva kasutamise puhul katastroofiliste tagajärgedega.

USA praeguse kaitseministri Lloyd Austini hinnangul ei ole uut heidutusrelva vaja. Isegi kui sellise süsteemi arendamist rahastatakse, jõuaks see USA relvastusse alles 2035. aastal.

Ameerika Ühendriikide relvajõududel on oma arsenalis juba madala lõhkeulatusega W76-2 lõhkepea, mis paikneb osa Ohio klassi Trident ballistilistel allveelaevadel.

USA õhujõud on samuti uuendanud enda B61 tuumapommi, mis paigutatakse Euroopasse.

SLCM-N programmi tühistamine säästab USA-le kohaselt 200 miljonit dollarit ja järgmise viie aasta peale kokku kaks miljardit dollarit.