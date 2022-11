Kohus tühistas Vene dessantväelaste foto avaldamise eest määratud trahvi

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Ida prefektuur kvalifitseeris avaldatud foto hiljuti karistusseadustikku lisatud rahvusvaheliste kuritegude toetamist ja õigustamist käsitleva artikli alla, mille kohaselt agressiooni, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteoga seotud sümboli avalik eksponeerimine, kui see on toime pandud neid tegusid toetaval või õigustaval viisil, karistatakse rahalise karistusega kuni 200 trahviühikut või arestiga. Politsei määras foto postitanud naisele 120 euro suuruse trahvi.

Viru maakohus tühistas esmaspäeval politsei määratud trahvi.

Kuigi kohus ei nõustunud trahvitud Galina Kisseljova vabandusega, et Venemaa ja Ukraina dessantväelaste vormiriietus on sarnane ning nimetas foto avaldamist eetiliselt kahtlaseks, kuid samas jõudis kohus järeldusele, et selline foto ei ole otseselt seotud Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse, sõjakuritegude ega seal toime pandud genotsiidiga.

Kohtu hinnangul ei ole fotol, millel on Vene dessantväelased ja Vene õhudessantvägede lipp, midagi, mis oleks otseselt seotud Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu. Seega pole lippu kasutatud Venemaa Ukraina-vastase sõjaga seotud propaganda eesmärkidel, kus põhiliselt on kasutatud Georgi linti, Z-tähte ja NSV Liidu lippu.

Lisaks on dessantväed kohtu hinnangul Venemaal eksisteerinud alates Teisest maailmasõjast ega ole loodud spetsiaalselt Ukraina-vastase sõjalise agressiooni eesmärgil. Kohtuniku hinnangul oleks tõlgendus, mis seostaks igasuguse viite Vene armee mis tahes sõjaväeüksusele või allüksusele automaatselt Ukraina-vastase agressiooniga, liiga lai ja alusetu.

Samuti märkis kohus, et foto allkiri "need, kes teenisid", oli suunatud inimestele, kes teenisid nendes vägedes minevikus ja ei teeni neis praegu, mil viiakse läbi agressiooni, milles osalevad ka Vene õhudessantväelased.

Maakohtu otsus ei ole jõustunud ja selle saab 30 päeva jooksul edasi kaevata riigikohtusse.