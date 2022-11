Trump teatab teisipäeva öösel, et kandideerib presidendiks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Donald Trump plaanib kandideerida tagasi Valgesse Majja. Trump peaks ametlikult teatama oma kandideerimisest teisipäeva öösel.

Paljud vabariiklased on vahevalimiste tulemustes pettunud. Mõned parteijuhid leiavad, et vastuoluline endine president peaks suurest poliitikast lahkuma. Trump naudib siiski endiselt vabariiklaste seas suurt populaarsust ja tal on kümnete miljonite dollarite ulatuses kampaaniaraha.

Trump on praegu 76-aastane ja tahab kätte maksta oma 2020. aasta kaotuse eest. Trump väidab jätkuvalt, et 2020. aastal toimus laialdane valimispettus. Sellise pettuse kohta aga tõendid puuduvad.

"Me võtame selle ilusa maja tagasi," teatas hiljuti Trump.

Viimasel sajandil pole ükski endine president sellist tagasitulekut teinud. Viimati oli edukas Grover Cleveland, kes kaotas 1888. aastal valimised, kuid naasis Valgesse Majja 1892. aastal.

Hiljuti otsis FBI läbi Trumpi Florida kodu. FBI võttis sealt kaasa 33 kasti dokumente, mis väidetavalt sisaldasid salastatud dokumente. USA-s nõuab seadus, et Valge Maja dokumendid läheksid rahvusarhiivi. USA võimud uurivad nüüd võimalikke rikkumisi, mis on seotud salastatud teabe kuritarvitamisega.

Trumpi kandideerimine asetaks justiitsministeeriumi keerulisse olukorda. "Ministeeriumi ametnikud kaaluvad nüüd, kuidas jätkata endist presidenti puudutavate uurimistega," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Trump väidab, et pole midagi teinud valesti ja tegemist on poliitilise rünnakuga.

Asjaga kursis inimeste sõnul tahtis Trump oma kandidatuuri välja kuulutada juba suvel. Tema nõunikud siiski soovitasid, et ta ootaks ära vahevalimiste tulemused. Väidetavalt on Trump veendunud, et suudab valimistel Bidenit võita.

Trump hakkas kandideerimisest tõsiselt mõtlema juba 2021. aasta suvel, kui USA väed lahkusid Afganistanist. Oktoobri lõpus läbi viidud The Wall Street Journali küsitlus näitas, et Trumpi ja Bideni toetus on praktiliselt võrdne.

Trump moodustab nüüd oma kampaaniameeskonda. Ettevõtte MAGA Inc. töötajate hulgas on Trumpi liitlased Taylor Budowich, Tony Fabrizio ja Chris LaCivita.

Siiski on märke, et Trumpi haare vabariiklaste parteis nõrgeneb. Telekanal NBC News korraldas enne vahevalimisi uuringu, millest selgus, et kolm vabariiklast kümnest pidas end rohkem Trumpi kui vabariiklaste toetajaks. 2021. aasta suvel oli see number 40 protsenti.

Trumpi liitlased leiavad, et ta suudab vabariiklaste partei sisevalimised võita. Nad kutsuvad Trumpi üles vältima keskendumast 2020. aasta tulemustele.

"Ma olen talle öelnud, et kui tahad rääkida minevikust, siis räägi minevikust. Kuid me peame tekitama inimestes nostalgiat teie saavutuste järele, eriti selle kohta, mis toimus enne pandeemiat. Inimesed tahavad tagasi seda majandust ja optimismi," ütles Trumpi nõunik Kellyanne Conway.